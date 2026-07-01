Sono stati svelati i passaporti più forti al mondo nel 2026: la nuova classifica

Svelata la classifica 2026 dei passaporti più forti al mondo: la Svezia resta imbattibile in vetta, mentre l'Italia continua a occupare una buona posizione

Foto di Elena Usai

Elena Usai

Travel blogger & content creator

La scrittura, il viaggio e la fotografia sono le sue grandi passioni e quando parte non dimentica mai di portare un libro con sé.

Pubblicato:

Sono stati svelati i passaporti più forti al mondo nel 2026: la nuova classifica
iStock
Quali sono i passaporti più forti al mondo nel 2026

Per chi ama viaggiare e può farlo liberamente, il passaporto è una sorta di diario su cui si stampano i ricordi più belli sotto forma di timbro. In realtà, quel documento custodisce molto più di qualche visto colorato: è il simbolo tangibile di un privilegio ereditato.

Il valore di un passaporto, infatti, non lo decide chi lo stringe tra le mani, ma una fitta rete di accordi diplomatici, equilibri geopolitici e alleanze economiche che il proprio Paese ha saputo tessere nei decenni. Se la maggior parte delle persone conosce il celebre Henley Passport Index, che misura la forza dei documenti basandosi solo sul numero di mete accessibili senza visto, i nuovi dati appena svelati appartengono al Global Passport Index 2026.

Questo report annuale adotta un approccio molto più ampio: non si limita alla semplice mobilità, ma analizza 197 Paesi incrociando quattordici indicatori legati anche all’attrattività degli investimenti e alla qualità della vita. Quest’anno, i risultati ci consegnano un mondo spaccato a metà, dove viaggiare è sempre più facile per pochi e sempre più complesso per molti.

Vuoi continuare a leggere?

Iscriviti e avrai accesso completo a tutti i nostri contenuti.