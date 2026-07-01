Questo report annuale adotta un approccio molto più ampio: non si limita alla semplice mobilità, ma analizza 197 Paesi incrociando quattordici indicatori legati anche all’ attrattività degli investimenti e alla qualità della vita . Quest’anno, i risultati ci consegnano un mondo spaccato a metà , dove viaggiare è sempre più facile per pochi e sempre più complesso per molti.

Il valore di un passaporto , infatti, non lo decide chi lo stringe tra le mani, ma una fitta rete di accordi diplomatici, equilibri geopolitici e alleanze economiche che il proprio Paese ha saputo tessere nei decenni. Se la maggior parte delle persone conosce il celebre Henley Passport Index , che misura la forza dei documenti basandosi solo sul numero di mete accessibili senza visto, i nuovi dati appena svelati appartengono al Global Passport Index 2026 .

Per chi ama viaggiare e può farlo liberamente, il passaporto è una sorta di diario su cui si stampano i ricordi più belli sotto forma di timbro. In realtà, quel documento custodisce molto più di qualche visto colorato: è il simbolo tangibile di un privilegio ereditato .

Iscriviti e avrai accesso completo a tutti i nostri contenuti.

Quali sono i passaporti più forti al mondo nel 2026

I dati del 2026 parlano chiaro: l’Europa continentale e settentrionale domina incontrastata la top 10 globale dei passaporti più forti al mondo, occupando ben nove delle prime dieci posizioni.

Al primo posto si conferma la Svezia, grazie a un punteggio straordinario ottenuto non solo per l'accesso burocratico ad altri territori, ma soprattutto per l'altissimo livello del suo stato sociale, della sanità e delle infrastrutture. Subito dietro troviamo la Svizzera e la Finlandia. L'unica eccezione extra-europea tra i primi dieci è Singapore, che si piazza al decimo posto: l'isola asiatica vanta il primato assoluto per libertà di movimento e competitività economica, ma perde terreno nell'indice a causa di una qualità della vita considerata meno inclusiva rispetto agli standard scandinavi.

All'ultimo posto, invece, si trova l'Afghanistan, preceduto da Siria, Yemen, Sud Sudan e Somalia. Il divario tra il documento svedese e quello afghano ha superato i 70 punti, allargandosi costantemente ogni anno dal 2021 a oggi. Questa forbice non è un'anomalia passeggera, ma il segno di una nota spaccatura geopolitica.

Questa è la top 10:

Svezia; Svizzera; Finlandia; Germania; Paesi Bassi; Danimarca; Irlanda; Regno Unito; Norvegia; Singapore.

La posizione del passaporto italiano

All'interno della classifica, il passaporto italiano si posiziona al 24° posto, confermandosi come uno dei documenti di viaggio più desiderabili e influenti del pianeta. Per i viaggiatori italiani, questo si traduce in una libertà quasi assoluta: il nostro passaporto garantisce l'accesso immediato, senza la necessità di un visto preventivo o richiedendolo direttamente all'arrivo, in ben 120 destinazioni nel mondo.

Le uniche eccezioni, dove le restrizioni diplomatiche richiedono ancora una trafila burocratica preventiva, rimangono circa undici destinazioni concentrate soprattutto nell'Africa subsahariana, come il Mali, il Niger, il Ghana e la Repubblica del Congo. Eppure, nel bilancio complessivo, lo status dell'Italia riflette il peso di una diplomazia storica radicata e di un'ottima reputazione internazionale.