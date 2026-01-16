Quali sono gli orari più convenienti per prenotare un volo dall’Italia e risparmiare, con gennaio che offre buone opportunità anche durante la pausa pranzo

iStock Ragazza all'interno di un aeroporto pronta a partire

Per chi sta già pensando al prossimo viaggio, saper scegliere il momento giusto per prenotare un volo può fare la differenza tra una tariffa conveniente e una più salata. Non basta guardare il giorno della settimana o il mese dell’anno: secondo il Report Best Time to Book 2026 di eDreams, anche l’ora precisa della giornata incide notevolmente sul prezzo finale del biglietto.

Piccole strategie, come impostare un alert o programmare la prenotazione nelle fasce orarie giuste, possono consentire di risparmiare anche decine di euro.

Il mese di gennaio, in particolare, rappresenta un momento dell’anno favorevole per i viaggiatori italiani: tariffe basse per voli nazionali e verso le principali città europee lo rendono ideale per pianificare la prossima vacanza, soprattutto se si conoscono gli orari più strategici per bloccare il biglietto.

L’ora migliore per prenotare il prossimo volo aereo

Dall’analisi dell’andamento dei prezzi eDreams – sono stati utilizzati i dati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2025 per voli andata e ritorno – emerge con chiarezza che le prime ore del mattino sono generalmente le più convenienti per prenotare un volo.

Chi si sveglia presto ha spesso la possibilità di assicurarsi i prezzi più bassi per qualsiasi destinazione. Ad esempio, prenotando alle 2 del mattino, è stato possibile bloccare la tariffa più conveniente per l’Asia (402 euro), mentre le 3 del mattino sono risultate ottimali per voli verso Europa (138 euro) e Oceania (795 euro).

Chi riusciva a impostare la sveglia alle 4 del mattino poteva risparmiare sui voli per l’Africa (prezzo medio più basso: 285 euro), mentre per l’America l’orario più favorevole è stato leggermente più tardi, intorno alle 7 del mattino (636 euro). Questi dati mostrano che, anche per i voli intercontinentali, le prime ore della giornata offrono opportunità significative.

Al mattino presto, essendo un orario meno popolare, le compagnie aeree abbassano spesso i prezzi per riempire i posti vuoti sfruttando algoritmi di “dynamic pricing” che alzano invece le tariffe quando la domanda è alta – come durante la giornata. Per i travel addicted, quindi, impostare un promemoria mattutino può tradursi in un risparmio reale, senza rinunciare alla flessibilità nella scelta della destinazione.

Gennaio: la pausa pranzo può diventare strategica

Se svegliarsi all’alba non è proprio così comodo, c’è una buona notizia anche per chi vuole approfittare delle offerte senza modificare troppo le sue abitudini. Nel mese di gennaio, infatti, è emersa una piccola ma significativa eccezione: le tariffe più convenienti si sono registrate anche durante la pausa pranzo, tra le 13:00 e le 14:00, con prezzi compresi tra 150 e 159 euro.

Oltre a questa fascia, gennaio ha mostrato ulteriori opportunità in serata: l’orario delle 20:00 ha registrato la tariffa più bassa in assoluto per il periodo (140 euro), seguito dall’1:00 di notte (147 euro). Queste variazioni consentono di pianificare la prenotazione senza dover sacrificare il sonno o gli impegni lavorativi, rendendo più accessibili anche destinazioni popolari come le metropoli europee.

Per chi desidera monitorare le migliori tariffe, eDreams mette a disposizione strumenti che permettono di impostare alert personalizzati per le proprie destinazioni preferite, così da non perdere le occasioni migliori nelle fasce orarie più convenienti.