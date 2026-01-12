L’ Italia si conferma la regina del turismo europeo e tra le 20 regioni più cercate spiccano 5 perle del Belpaese . La nuova classifica stilata da Eurostat parla chiaro: l’attrattività delle destinazioni italiane, nel turismo nazionale e internazionale, continua a crescere nonostante le sfide legate alla concorrenza europea e ai cambiamenti nei flussi dei viaggiatori.

Iscriviti e avrai accesso completo a tutti i nostri contenuti.

La regione più richiesta d'Europa

Secondo gli ultimi dati Eurostat, che si è basato sulle presenze in alloggi a breve termine prenotati tramite piattaforme come Airbnb, Booking.com o Expedia, il primato dal punto di vista turistico, nel 2025, è andato ancora una volta all'Andalusia (Spagna): sono state 13,3 milioni le notti prenotate nell'ultimo anno in questa splendida regione della Spagna meridionale, dove spiccano Siviglia, Cordova, Granada, Cadice e Malaga (ma che merita di essere esplorata anche fuori dai grandi centri abitati, nei piccoli "pueblos" tra distese di uliveti e scorci sul mare).

Al secondo posto sul podio delle regioni più richieste d'Europa si trova la croata Jadranska Hrvatska (con 9,6 milioni di notti prenotate), seguita al terzo posto dall’Île-de-France (9 milioni).

Ma a incuriosire particolarmente è la composizione della top 20 europea. Le regioni più richieste appartengono infatti a soli 5 Paesi: Spagna e Francia dominano con 6 regioni ciascuna, l'Italia segue con 5 regioni, il Portogallo ne conta 2 e la Croazia è presente con una sola regione.

Uno scenario che evidenzia una forte concentrazione dell’offerta turistica europea, ma che sottolinea anche la capacità dell’Italia di competere alla pari con i principali "concorrenti" del settore.

Le regioni più richieste in Italia

Guardando alla situazione Italiana, la regione più richiesta dai turisti è il Veneto, regione celebre per Venezia, le Dolomiti e le località balneari, ma che offre anche il suo volto più autentico in località meno battute, che sono state recentemente elogiate anche dalla stampa estera. Al secondo posto si trova la Toscana, che con i suoi borghi caratteristici, le città d’arte e le eccellenze enogastronomiche, davvero speciale, essendo una regione amata dai viaggiatori di ogni età e nazionalità.

iStock

Spicca anche la Lombardia, al 3° posto, ma non solo grazie a Milano: i suoi laghi prealpini e le tante attrazioni culturali e sportive (non da ultime le sedi delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026), attraggono turisti in ogni stagione dell'anno. Anche il Lazio, nel contesto italiano, mantiene un ruolo di primo piano, aggiudicandosi il 4° posto: Roma, con la sua incredibile storia millenaria, i numerosi musei, le piazze e i monumenti che si incontrano ad ogni angolo, continua a essere una delle città più visitate d’Europa, trainando l’intera regione.

A chiudere la lista delle 5 regioni italiane più richieste è l’Emilia-Romagna, regione nota per l’arte, la gastronomia e le spiagge lungo l’Adriatico, capace di attrarre flussi turistici costanti durante tutto l’anno. La presenza di queste cinque regioni nella top 20 europea conferma la capacità dell’Italia di offrire un mix unico di cultura, natura e tradizione, elementi che continuano a rendere il Paese un punto di riferimento internazionale per i viaggiatori.

Un turismo che cambia: digitale, personalizzato e diffuso

I dati Eurostat vanno letti anche in chiave prospettica. La crescita delle prenotazioni tramite piattaforme online conferma come il turismo stia diventando sempre più digitale, flessibile e orientato all’esperienza. Le regioni italiane che rientrano nella top 20 sono quelle che meglio riescono a combinare patrimonio culturale, natura, città d’arte e servizi turistici evoluti, rispondendo alle esigenze di un viaggiatore sempre più consapevole e internazionale.