Se siete stati decine di volte a Parigi, vi farà piacere sapere che ci sono alcuni monumenti meno noti e, quindi, anche meno affollati da visitare

Ogni momento è giusto per visitare Parigi, una città bellissima in qualunque stagione. Facile da raggiungere in aereo, ma anche con i collegamenti ferroviari dell’alta velocità ripresi da pochi mesi, bastano pochi giorni per scoprire nuovi quartieri, nuovi palazzi, nuovi musei e monumenti.

In treno per godersi il viaggio slow

Una vacanza deve iniziare col piede giusto e rilassarsi è la parola d’ordine. Ecco perché viaggiare in treno è il modo migliore per godersi il viaggio in modo slow, sena corse né stress, senza doversi muovere da casa con ore di anticipo e senza dover pensare a peso e dimensioni del bagaglio. Da qualche mese sono ripresi i collegamenti ferroviari con l’alta velocità di TGV INOUI che partono da Milano Garibaldi e raggiungono la Gare du Nord in circa sette ore. Fuori dal finestrino il paesaggio varia, dalla città alla campagna alla montagna fino a raggiungere lo skyline parigino. A bordo, si viaggia benissimo, magari inviando le ultime e-mail o facendo l’ultima call con l’ufficio prima di immergersi nelle meraviglie che la Ville Lumière sa sempre regalare ogni volta che ci si va. Le ore passano veloci, tra un film guardato sullo smartphone (o il pc, se avete deciso di portarvelo dietro come la copertina di Linus), un pasto caldo consumato a bordo, con una bella birra La Parisienne. In meno che non si dica si arriva a Parigi.

Per chi viaggia con il TGV, è in vigore anche un’interessante iniziativa che durerà fino a fine 2026 che prevede sconti fino al 20% per visitare i Monuments nationaux, che in tutta la Francia sono cento e dieci solo a Parigi.

I Monuments nationaux da visitare a Parigi

L’Hôtel de la Marine

Come L’Hôtel de la Marine, affacciato su Place de la Concorde. Aperto solo nel 2021, fu per più di due secoli la sede della Marina francese, poi abbandonato e completamente restaurato per essere aperto al pubblico. Non solo l’architettura, ma anche le decorazioni, l’arredamento originale e gli oggetti conservati nelle sontuose sale del XVIII e XIX secolo mostrano lo stretto legame tra l’arte decorativa, l’arte di intrattenere, le arti e i mestieri, l’eccellenza francese e l’espressione del potere. Tra appartamenti privati e sale di Stato non ha nulla da invidiare alla Reggia di Versailles. La loggia esterna su cui s’affacciano i saloni, con il suo grande balcone coperto, offre una delle più belle viste di Parigi. Un’ala del palazzo ospita Le Cordon Bleu, il rinomato istituto di arti culinarie e di gestione alberghiera di Parigi, con laboratori di cucina e pasticceria dove si può prenotare una degustazione o un corso di haute cuisine francese.

Hôtel de Béthune-Sully

Tra i Monuments nationaux, ne troviamo uno meraviglioso anche nel celebre quartiere del Marais, che per molti è una tappa obbligata essendo quello più trendy: l’Hôtel de Béthune-Sully. Con la sua splendida corte e il giardino (entrambi ad accesso libero) e il passaggio segreto verso la Place des Vosges, è una vera chicca. Costruito nel 1600, questo hôtel particulier appartenne al Duce di Sully, ministro delle Finanze sotto re Enrico IV, e alla sua famiglia fino alla Seconda guerra Mondiale. Restaurato nel 2023, oggi è la sede del Centre des monuments nationaux e la sua sontuosa facciata merita sicuramente una tappa parigina. Se siete già stati mille volte a Parigi, forse questi luoghi vi sono ancora sconosciuti.

Sainte-Chapelle

Se invece è la prima vota che visitate Parigi, allora il consiglio è di visitare la Sainte-Chapelle, nel Quartiere Latino, un meraviglioso edificio gotico illuminato da 1113 vetrate che rappresentano le scene del Nuovo e del Vecchio Testamento risalenti per due terzi al Medioevo (alcune sono state sostituite negli anni perché danneggiate). La Sainte-Chapelle fu commissionata personalmente dal re Luigi IX, il futuro San Luigi, che divenne re a soli 12 anni, e costruita come cappella privata nel cuore dei suoi appartamenti nel Palais de la Cité, la prima residenza dei re di Francia a Parigi. Di fatto, la cappella era uno scrigno che serviva per custodire la reliquia più importante che esista al mondo: la corona di spine di Cristo (oggi conservata a Note Dame). Di fatto, si tratta di un enorme e meraviglioso reliquiario.

Notre-Dame de Paris

E allora, che ci siate già stati oppure mai, ecco che merita assolutamente una visita un altro dei Monuments nationaux, che si trova a due passi dalla Sainte-Chapelle, uno tra i più importanti e noti di Francia: la Cattedrale di Notre-Dame de Paris, riaperta da poco sull’Ile de la Cité, dopo essere stata quasi distrutta da un grande incendio nel 2019 e a due passi dalla Sainte-Chapelle. Ripulita dalla fuliggine e dal tempo, oggi Notre Dame risplende al sole con il suo bagliore e, una volta entrati, sembra ancora più ampia per via della luce bianca che pervade le navate. L’affascinante storia di Notre-Dame si fonde con la leggenda, quella delle campane e dei gargoyle, e la letteratura con le storie raccontate da Victor Hugo.

Gli altri Monuments nationaux della Francia

Come abbiamo detto, sono dieci i Monument nationaux parigini, non meno importanti sono altresì l’Arco di Trionfo, il Palais-Royal, il Pantheon, la Conciergerie, la Colonne de Juillet, in place de la Bastille, e la Chapelle expiatoire, dove un tempo furono seppelliti re Luigi XVI et Maria-Antonietta. E il Centre des monuments nationaux (CMN) è un’istituzione pubblica sotto la supervisione del ministero della Cultura francese. Creato nel 1914, conserva, gestisce e apre al pubblico oltre cento monumenti in tutta la Francia, che vanno dalla preistoria al XX secolo, una ventina dei quali sono iscritti al Patrimonio mondiale dell’Unesco. I Monuments accolgono ogni anno oltre undici milioni di visitatori.