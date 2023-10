Le offerte per volare low cost durante il ponte di Halloween

In occasione del lungo ponte di Halloween, Ryanair ha lanciato una super promozione da cogliere al volo, solo per un periodo limitato

Fonte: iStock Aereo in volo - iStock

In occasione del ponte di Halloween, arrivano gli sconti imperdibili di Ryanair “Dolcetto o Scherzetto! Risparmi spaventosi per Natale“, con scadenza alla mezzanotte del 31 ottobre 2023 per volare dal 01/11/2023 al 15/12/2023 a tariffe davvero convenienti a partire da 14,99 euro (solo andata).

Quale momento migliore, allora, per organizzare le prossime vacanze low cost in attesa delle Feste di fine anno, per ricaricarsi e staccare qualche giorno dalla vita quotidiana con il suo ritmo frenetico? Sono davvero molte le destinazioni disponibili: proprio per questo, noi di SiViaggia abbiamo selezionato alcune mete da mettere in lista.

Alicante, mare e clima mite

Con partenza da Milano Bergamo, a 14,99 euro solo andata, potete volare ad Alicante, un paradiso di dorata sabbia e mare lungo la leggendaria Costa Blanca, nota per il divertimento e la movida, per il clima mite e per essere un’eccellente località balneare.

Le sue spiagge, tra cui va citata Playa del Postiguet, perla di rara bellezza, sono sconfinate e lambite da onde trasparenti, dotate di tutti i comfort e i servizi, attrezzature sportive e aree giochi, e pullulano di occasioni di svago e di turisti di ogni età.

Ma c’è di più: il suo simbolo è il Castello di Santa Barbara, fortezza a picco sul mare che domina la città e dona una vista insuperabile, e il centro storico è ricco di chiese ed edifici storici tutti da scoprire.

Francoforte, cosmopolita e tradizionale

Con un volo a 19,99 solo andata da Roma Fiumicino raggiungete Francoforte, dinamica, cosmopolita e moderna città culla di alcune tra le fiere più importanti a livello internazionale nonché attenta a conservare il fascino della tradizione nei pittoreschi edifici medievali della Città Vecchia e nelle taverne che servono piatti tipici della cucina regionale.

Non mancano verdi e ampi parchi, sentieri lungo il fiume, giardini, street art, boutique, monumenti e luoghi simbolo da ammirare come, ad esempio, la Casa di Goethe, restaurata con gli arredi originali, il Duomo gotico dalla cui alte torri si gode di un panorama eccezionale, il Römerberg, cuore storico che conserva le case a graticcio e il Municipio, e la Paulskirche, chiesa dedicata a San Paolo, oggi sede di eventi speciali e mostre.

E poi, ancora, una passeggiata lungo il fiume Meno dove si trovano i musei più significativi e all’interno della City, la zona moderna dove svettano i grattacieli, opere d’arte moderna, statue e architetture sperimentali.

Malta, perla del Mediterraneo

Infine, un biglietto a 14,99 solo andata vi porterà da Catania a Malta, un gioiello del Mar Mediterraneo, accogliente e suggestiva, sempre più in cima alla lista dei desideri dei viaggiatori.

È perfetta per chi ama il sole con i suoi circa 300 giorni soleggiati all’anno, il clima rilassato, la buona cucina, l’arte, la storia e la natura splendida.

Infatti, oltre a Malta, l’isola principale che vanta La Valletta, capitale Patrimonio UNESCO, da scoprire sono anche Gozo e Comino, dove la bellezza non finisce mai di stupire: a Gozo si può nuotare nella favolosa piscina naturale Blue Hole e ammirare Ta’ Pinu, magnifica basilica arroccata in campagna “in mezzo al nulla”, mentre a Comino lascia senza fiato la Laguna Blu, dal mare color acquamarina.