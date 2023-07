Sono sempre più numerosi i turisti “a 4 zampe”

Content Writer specializzata nel Travel. Per me il successo è fare da grandi ciò che si sognava da bambini e se scrivo ed emoziono l’ho raggiunto.

Fonte: iStock

Il turismo è in crescita per tutti, anche per gli amici a quattro zampe: assistiamo, infatti, a un vero e proprio boom degli hotel pet-friendly, un ambito che, secondo un recente studio di Future Market Insights, sfiorerà i 9,7 miliardi di dollari nel 2032, con un incremento del +124% in 10 anni.

Il trend conquista anche l’Italia ed è inarrestabile: basti pensare che la scorsa estate sono stati oltre 8,5 milioni gli italiani che hanno scelto di partire per le vacanze in compagnia del proprio animale domestico, come riportato da un’analisi di Coldiretti/Ixè.

Turismo, boom per le vacanze “a 4 zampe”

Valigie, costumi, accessori, teli mare… e il fedele amico a quattro zampe: aumenta sempre più il numero di persone che, in tutto il mondo, si gode le vacanze con il cane per non rinunciare a godere del loro affetto e amore, diventato sempre più centrale per il benessere durante i difficili anni appena trascorsi, nemmeno durante il periodo delle ferie.

Una tendenza talmente forte che, come accennato, ha visto una tripla crescita del mercato degli hotel pet-friendly che passerà dai 4,3 miliardi di dollari di valore registrati nel 2022 ai quasi 9,7 del 2032, dati davvero significativi che fanno ben comprendere quanto i pets siano ormai “veri e propri turisti”.

Il fenomeno degli hotel “a misura degli amici pelosi” è diventato virale sui social con quasi 750mila post dedicati all’hashtag #doghotel su Instagram e ben 78,7 milioni su TikTok.

Si tratta di strutture ricettive che offrono persino servizi di toelettatura, veterinario 24/7, dog sitting, spa e dog beach, attirando turisti coi loro cani a livello internazionale.

“Bruno Barbieri– 4 Hotel” premia il miglior hotel pet-friendly

A dimostrazione di quanto gli animali siano ormai al centro delle vacanze dei loro umani, un segnale forte è arrivato anche dal celebre format “Bruno Barbieri– 4 Hotel” condotto dal noto chef stellato che ha dedicato una puntata della nuova stagione della produzione Sky Original realizzata da Banijay Italia (in onda ogni giovedì su Sky e in streaming su NOW e sempre disponibile on demand) ai viaggi con i cani, premiando la miglior struttura ricettiva pet-friendly della Riviera Romagnola.

A vincere è stato l’hotel “The Box” di Riccione, aperto nel 2018 da Alfredo Bonetti e Marianna Chiaraluce, che ha rivoluzionato i canoni della Riviera: i due dog-lover, infatti, hanno viaggiato per il mondo con il loro cagnolino Miami, star di Instagram con più di 12mila follower, e hanno spesso riscontrato difficoltà.

Hanno spiegato: “Per noi accogliere gli ospiti e farli sentire a proprio agio è la somma di tanti piccoli dettagli fatti di bellezza e comfort, questa per noi è l’essenza dello stare bene che rende il viaggio e la vacanza un’esperienza da condividere e ricordare: proprio per questo uno dei pilastri su cui si basano il nostro lavoro e il successo che ne deriva è il rispetto delle necessità di ognuno, garantendo il massimo livello di benessere sia ai pet-lover che ci raggiungono da ogni parte d’Italia e d’Europa, sia a coloro che viaggiano senza animali“.

“Sono molti gli strumenti che si possono adottare, come ad esempio individuare un numero di camere dedicate ai pet, cercare di fare assegnazioni delle stanze in modo adeguato cercando di evitare di mettere due cani in camere vicine, fornire una serie di servizi in linea con le esigenze di chi viaggia con un animale e consegnando una pet-policy, che altro non è che un “galateo canino” di buone maniere, da tenere in considerazione per il relax di tutti gli ospiti e la sicurezza di sia degli umani che degli ospiti a 4 zampe.

Se ogni hotel in Italia adottasse questa filosofia, potremmo garantire alle centinaia di migliaia di turisti che ci scelgono un’esperienza ancora più speciale, ricca e coinvolgente, in maniera estremamente più diffusa e inclusiva. Proprio per questo ciò che ci ha premiato e fatto guadagnare la vittoria di questa puntata è stata la capacità di far convivere in armonia chi viaggia con il proprio amico e chi no, perché crediamo fortemente che il giusto equilibrio e la libertà di tutti gli ospiti debbano essere sempre al primo posto.

Tutto ciò ovviamente deve accadere senza fare a meno di coltivare la bellezza, attraverso il design, la cucina, le idee originali e la capacità di esser unici, tutti ingredienti alla base di un progetto di successo. Ci auguriamo che questa importante e prestigiosa vetrina possa anche rappresentare un volano per il turismo della Riviera dell’estate 2023 appena cominciata: saremo pronti ad accogliervi con o senza cane, sempre nel rispetto delle scelte di ognuno di noi per vivere nel migliore dei modi la stagione più bella dell’anno“.