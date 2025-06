Laureata in Scienze del Turismo, ama da sempre viaggiare. Travel Blogger dal 2012 e Content Creator, alterna zaino in spalla a bagaglio a mano.

Dal 20 al 22 giugno 2025 la Notte Rosa festeggia un traguardo importante: vent’anni di musica, spettacoli, arte e divertimento. Con il claim “HIT’S Summer”, firmato Claudio Cecchetto, l’evento simbolo dell’estate italiana torna a colorare non solo la Riviera Romagnola, ma anche borghi, colline e città dell’entroterra con oltre 100 appuntamenti per tutti i gusti e tutte le età.

Nata come una grande festa diffusa lungo la costa, la Notte Rosa è oggi molto più: una “rassegna delle emozioni” capace di unire mare, cultura, benessere e natura. Quest’edizione 2025 assume un significato speciale anche per la sua coincidenza con il Solstizio d’Estate, trasformandosi nel vero e proprio inizio della stagione estiva italiana.

Concerti, installazioni artistiche, fuochi d’artificio, albe suggestive sulla spiaggia e tanto altro animeranno le serate e le notti romagnole. Da Rimini a Cervia, da San Giovanni in Marignano alle Valli di Comacchio, la festa si estenderà ben oltre la costa, portando con sé l’energia travolgente di una terra che sa accogliere, sorprendere e divertire. Il simbolo di questa festa è il fenicottero rosa che, pur non essendo romagnolo, ogni anno torna qui, proprio come i turisti.

Anteprime della Notte Rosa

Anche quest’anno la Notte Rosa parte in anticipo, con una serie di anteprime che preparano il pubblico al grande weekend. Giovedì 19 giugno segna il via ufficiale con eventi per tutti i gusti. Rimini Folk trasforma Piazza Cavour in una balera a cielo aperto: una serata di ballo liscio e tradizione romagnola, tra convivialità e musica dal vivo.

A Novafeltria, si celebra il Belcanto con l’anteprima del Montefeltro Festival: un concerto lirico di giovani talenti del Conservatorio di Dublino, frutto del lavoro dell’Accademia Lirica Internazionale. A Bellaria-Igea Marina, continua fino al 19 giugno la rassegna “Notte Rosa Extra Time”: spettacoli di clown, marionette, magia e una mostra di costruzioni LEGO al Palazzo del Turismo, pensata per i più piccoli.

A San Giovanni in Marignano, dal 19 al 23 giugno torna La Notte delle Streghe, evento magico e suggestivo tra spettacoli itineranti, mercatini e performance dal sapore fiabesco.

Cosa fare il 20 giugno

La Notte Rosa entra nel vivo con una prima giornata carica di eventi, emozioni e tanta musica. Dai grandi palchi di Rimini e Riccione alle piazze dei piccoli borghi, l’intera Riviera si trasforma in un unico, gigantesco palcoscenico all’aperto. Artisti di punta, comicità romagnola, spettacoli per famiglie, performance jazz e DJ set: il 20 giugno offre un assaggio della varietà che rende unica la Notte Rosa.

E a mezzanotte, lo spettacolo dei fuochi d’artificio unisce simbolicamente tutta la costa sotto un cielo colorato di rosa.

Ecco alcuni dei principali eventi da non perdere il 20 giugno:

Rimini – RDS Summer Festival (20-21 giugno) in Piazzale Fellini con artisti come Aiello, BigMama, Carl Brave, Clara, Elodie, Fedez, Ghali, Tananai,

Riccione – Hit's Summer Night in Piazzale Roma con i migliori DJ della musica italiana,

Misano Adriatico – concerto di Paolo Belli & Big Band in Piazza della Repubblica,

Cattolica – live acustico di Francesco Sarcina (Le Vibrazioni) in Piazza Primo Maggio,

Bellaria – dj set con Space Invaders & Mattia Vocalist in Piazzale Kennedy,

Coriano – spettacolo comico-musicale nella storia del rock "Katastrofa Rock & Friends" in via Malatesta,

Forlì – Eiffel 65 in concerto, preceduti dal DJ set di Kubik & Cire Vocalist,

Bertinoro – inizio del Drinkin' Jazz Festival (20–22 giugno),

Faenza (Granarolo) – "Effimero", un teatro diffuso tra arte, sogni e cucina (20 e 21 giugno),

Ferrara – inizio Pianoestense (20–22 giugno) e "Un Fiume di Musica" lungo la Darsena,

Comacchio (Porto Garibaldi) – spettacoli e concerto di Alex Wyse, seguito da DJ set di Giusy Consoli,

lungo tutta la costa – lo spettacolo pirotecnico in simultanea a mezzanotte, da Comacchio a Cattolica, accenderà il cielo di rosa.

Gli eventi del 21 giugno

La giornata del 21 giugno si apre all’alba, letteralmente, con concerti immersi nella luce nascente e si chiude sotto le stelle con DJ set, tributi e grandi performance. Tra danza, omaggi musicali, galà, show anni ’90 e tribute band, ogni località propone il proprio modo unico di celebrare l’estate. È il giorno in cui il cuore rosa della Riviera batte più forte, grazie a un palinsesto che coinvolge tutte le generazioni e ogni forma di espressione artistica.

Tanti anche gli eventi in programma il 21 giugno. Ecco quali non perdere:

Miramare – all'alba (ore 5) Frida Bollani in "Semplicemente Frida". Prosegue poi a Rimini l'RDS Summer Festival in Piazzale Fellini,

Riccione – Goovi Summer Wave con Michelle Hunziker in spiaggia (10:30–21:00) e Gran Galà di danza internazionale in Piazzale Roma, con la direzione di Kledi Kadiu,

Cattolica – video party con DJ Lopez in Piazza Primo Maggio,

Forlì – concerto all'Alba alla Rocca di Ravaldino,

Cesenatico – concerto di Clara in Piazza Costa e concerto dei Funky Gallo (tributo Zucchero) a Valverde,

Gatteo – concerto all'alba (ore 5:30) nella Corte del Castello e festa "Voglio tornare negli anni '90" in Arena Rubicone,

Marina di Ravenna – concerto disco dei JBEES sulla spiaggia,

Ferrara – concerto di Sfera Ebbasta in Piazza Ariostea per il Ferrara Summer Festival,

Comacchio (Porto Garibaldi) – summer tour de Le Vibrazioni,

Codigoro (Abbazia di Pomposa) – "Caro Lucio": omaggio musicale a Lucio Dalla (ore 21:00).

Appuntamenti del 22 giugno

L’ultima giornata della Notte Rosa 2025 si apre e si chiude in bellezza, tra concerti all’alba, spettacoli suggestivi e balli popolari. È una giornata che alterna l’energia delle performance dal vivo alla poesia della memoria, della cultura locale e delle emozioni collettive. Da Rimini a Ravenna, passando per Ferrara e l’entroterra, il 22 giugno è un invito a godersi le ultime ore della festa più amata dell’estate romagnola.

Per l’ultima giornata di Notte Rosa, ecco gli eventi in programma:

Rimini – Liscio Street Parade (fino al 24 giugno) in Piazzale Kennedy con Santa Balera, Moreno Il Biondo e 10 scuole di ballo,

Riccione – "Albe in Controluce": Kledi Kadiu danza sul "Bolero" di Ravel e concerto di Syria & Tony Canto in omaggio a Vinicius, Bardotti e Vanoni,

Santarcangelo di Romagna – festa del Grano al MEET-Parco Etnografico con spettacoli, esposizioni e Roberto Mercadini,

Savignano sul Rubicone – concerto all'alba con Trio Barrique,

Cesena – "Rockin'1000 Flash Pink Choir" in Piazza Guidazzi, anteprima dei festeggiamenti del decennale,

Gatteo Mare – Rock in Movie: live show con colonne sonore cult del cinema,

Ravenna (Lido Adriano) – Roy Pace & Aretuska con il LiveLoveDance Tour 2025,

Ferrara – concerto all'alba alla Certosa: "Elogio alla Follia" con Quartetto Gerhard,

Argenta – DJ Lopez (Radio Bruno) in Piazza Garibaldi per l'ultimo DJ set della festa.

La Notte Rosa: non solo musica

La Notte Rosa 2025 si prepara a trasformare la Riviera in un grande palcoscenico a cielo aperto, dove il divertimento, la cultura e il benessere si intrecciano in un susseguirsi di eventi per ogni età e interesse. Dal divertimento per famiglie con laboratori, spettacoli e giochi, alle emozioni dei parchi tematici e la movida delle discoteche più iconiche, fino alle occasioni per rilassarsi e rigenerarsi in contesti unici immersi nella natura o tra storia e arte. Questo lungo fine settimana è pensato per accogliere chi cerca momenti di spensieratezza, socialità e scoperta, grazie a un calendario ricco di iniziative che coinvolgono l’intera Romagna.

Eventi e attività per la famiglia

La Notte Rosa offre un’ampia gamma di attività dedicate ai più piccoli e alle famiglie, con spettacoli di artisti di strada, clown, acrobati e laboratori creativi che stimolano la fantasia. Non mancano le baby dance sulla spiaggia e gli incontri con i personaggi dei cartoni animati, per momenti di puro divertimento. Festival come il Kids Family Festival a Riccione e le sfilate di Carnevale in Rosa a Bellaria Igea Marina e Misano Adriatico animano il weekend con musica, colori e allegria, mentre a Coriano e Cervia si svolgono laboratori e percorsi pensati per far scoprire la natura e la cultura in modo coinvolgente.

Emozioni nei parchi e nelle discoteche della Riviera

I parchi tematici della Riviera si tingono di rosa per l’occasione, con iniziative speciali come la Notte Rosa in Miniatura a Italia in Miniatura, le spettacolari alimentazioni dell’Acquario di Cattolica e gli scivoli luminosi di Aquafan. Mirabilandia ospita serate di spettacolo con ospiti di rilievo, mentre le discoteche come Villa delle Rose, Carnaby Club, Beky Bay e Space Riccione offrono feste, dj set e concerti con artisti internazionali, creando un’atmosfera vibrante e coinvolgente per chi ama la notte e la musica.

Benessere, sport e relax immersi nella natura

Oltre al divertimento, la Notte Rosa celebra anche il benessere con eventi sportivi come la corsa ludico motoria a Torre Pedrera e sessioni di yoga all’alba nella Rocca Malatestiana. A Riccione sono previsti allenamenti in spiaggia e l’accesso al percorso termale sensoriale, mentre a Coriano si organizzano passeggiate tra wellness e natura. Tra escursioni in bici, visite guidate e momenti di meditazione, la manifestazione offre occasioni uniche per rigenerarsi, coniugando movimento, relax e cultura in scenari suggestivi della Romagna.