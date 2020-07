I luoghi del film dell’estate “Sotto il sole di Riccione&#...

editato in: da

La nostra estate, così particolare e così ugualmente emozionante, è arricchita da una bellissima sorpresa: stiamo parlando dell’uscita di Sotto il sole di Riccione, il nuovo film targato Netflix, che ci porta alla scoperta della perla della Riviera Romagnola.

Il film, diretto da Enrico Vanzina, ha tratto ispirazione dall’omonima canzone di Tommaso Paradiso, uscita nel 2017 e trasformatasi ben presto nel tormentone di quella calda estate. Proprio come altri grandi classici del cinema italiano girati dai fratelli Vanzina, anche Sotto il sole di Riccione racconta le peripezie romantiche di personaggi destinati a diventare iconici. E gran parte del suo successo, al di là della strepitosa interpretazione di un cast d’eccellenza, arriva dai bellissimi luoghi che fanno da cornice al film.

Come si evince dal titolo, è proprio la città di Riccione ad aver prestato le location alla nuova produzione Netflix. Seguendo la scia di altri grandissimi successi del passato, come il cult estivo Sapore di mare che ha rilanciato le splendide spiagge della Versilia, il film Sotto il sole di Riccione si ripropone di raccontare una fantastica città in tutte le sue sfumature. E magari, di rilanciare il turismo che sta soffrendo a causa del difficile periodo che ha colpito l’intero Paese nei primi mesi del 2020.

Dunque, è la Riviera Romagnola a fare da sfondo al film. Se un altro grande capolavoro estivo targato Netflix, la serie tv Summertime, è ambientato a Cesenatico, stavolta la produzione si è concentrata sulla città di Riccione, dove sono state girate tutte le scene. Sono state coinvolte ben 25 location diverse, tra hotel, stabilimenti balneari, locali, discoteche, ristoranti, parchi tematici, viali e piazze. Tutta la cittadina si è prestata, per quattro settimane di riprese, ad un film corale che ci mostra un nuovo volto di questa rinomata località turistica.

Alcune delle location destinate a diventare iconiche? Sicuramente il Bagno Cesare 66, storico stabilimento attrezzato della Riviera Romagnola dove i protagonisti di Sotto il sole di Riccione vivono bizzarre avventure “balneari”. Ma anche l’Atlantic Hotel e il famosissimo Aquafan, parco acquatico che ogni estate attira migliaia di turisti con le sue piscine e i suoi scivoli mozzafiato. E naturalmente la scena più attesa di tutto il film: il cameo di Tommaso Paradiso. Il cantante si è prestato ad un concerto gratuito che si è tenuto in piazzale Roma, durante il quale sono state girate delle riprese inserite poi nella pellicola.