Nintendo World: apre il parco divertimenti dedicato a Super Mario

editato in: da

È ancora una volta il Giappone a regalarci una grande emozione che, siamo sicuri, i turisti non vorranno assolutamente perdersi. Sta infatti per aprire un nuovo parco tematico, dedicato ad uno dei personaggi dei videogiochi più amati di tutti i tempi: Super Mario.

Si chiamerà Super Nintendo World e aprirà i battenti il prossimo 24 luglio, proprio in occasione delle Olimpiadi di Tokyo 2020. Il complesso, attualmente in fase di costruzione, sorge alle porte di Osaka: la città, una delle più grandi e popolose del Giappone, si prepara così ad accogliere un maggior flusso di turisti pronti a scoprire le mille meraviglie del parco divertimenti. Sono infatti tantissime le sorprese che attendono i visitatori, tutte naturalmente a tema Super Mario.

Secondo quanto annunciato dai suoi ideatori, il parco rappresenterà una vera e propria avventura che catapulterà i turisti in un mondo immaginario, dove realtà e fantasia si mescolano per dar luogo ad un’esperienza divertentissima. Una delle sorprese più grandi è senza alcun dubbio la possibilità di entrare davvero a far parte del famoso videogame, grazie all’alto livello di interattività che caratterizza il Super Nintendo World. Basti pensare che, grazie ad un semplice braccialetto e ad un’app comodamente scaricabile sul proprio smartphone, sarà possibile diventare protagonisti di un’avventura senza confini.

I visitatori potranno infatti scegliere di indossare un dispositivo elettronico chiamato Power Up Band, che permetterà una full immersion nel mondo di Super Mario. Il braccialetto, collegato ad un’apposita applicazione, renderà infatti possibile interagire con la realtà circostante utilizzando le mani, le braccia e l’intero corpo: vi sembrerà di essere davvero parte del famosissimo videogioco. Inoltre, sempre mediante questo dispositivo sarà possibile raccogliere monete digitali proprio come il nostro eroe. E se lo desiderate, potrete competere con gli altri ospiti del parco divertimenti, facendo a gara per scoprire chi collezionerà il maggior numero di monete.

Le possibilità di divertimento saranno infinite, e aumenteranno sulla base della vostra disponibilità a mettervi in gioco assieme agli altri visitatori di Super Nintendo World. Nel corso dell’avventura potrete infatti raccogliere delle speciali chiavi, che sommate a quelle trovate da altri ospiti del parco vi apriranno le porte a numerosi nuovi livelli e a sfide mozzafiato con alcuni dei nemici più famosi del celebre idraulico dei videogiochi.

Quanto costerà immergersi nel Regno dei Funghi e nelle incredibili avventure di Super Mario? Poiché il parco è ospitato all’interno degli Universal Studios di Osaka, è già possibile conoscere i prezzi dei biglietti. L’ingresso giornaliero, con il quale è possibile visitare tutte le attrazioni, costa circa 64 euro per gli adulti e circa 44 euro per i bambini.