In Giappone sarà inaugurata la prima pista al mondo di Super Mario Bros

editato in: da

Fan di Super Mario Bros? Sta per arrivare una splendida novità: in occasione delle Olimpiadi di Tokyo, nel 2020, lo Stato asiatico celebre per la sua passione per tecnologia e videogiochi ha annunciato l’apertura di un parco a tema Nintendo.

Annunciato per la prima volta nel 2015, il Super Nintendo World sarà una spettacolare area tematica all’interno degli Universal Studios Japan di Osaka. Nato dalla collaborazione con Nintendo, la sua costruzione è iniziata nel 2017 e ora – finalmente – ne è stata annunciata l’apertura. Celebrerà la famosa azienda giapponese di videogiochi e console, il parco, e ospiterà aree interattive e spettacolari attrazioni.

Le prime immagini sono state diffuse in questi giorni, e mostrano la nuova zona che troverà posto all’interno di quel parco divertimenti di Osaka che – dell’Asia – è il primo parco Universal ad essere stato aperto (ad esse seguirono gli Universal Studios di Singapore, Dubai e della Corea del Sud). Sarà una partnership simile a quella tra la Universal e Harry Potter, e avrà nel suo cuore l’enorme pista da kart che ricorderà le divertenti e adrenaliche scorribande di Super Mario Bros.

Le macchine correranno sui binari, con un guidatore che controlla il volante e l’altro che utilizza le armi e gestisce i power-up. Sarà, la pista di Super Mario Bros, una vero e propria celebrazione della Nintendo. Un’azienda che si è affacciata sul mercato nel 1889 – quando vendeva carte da gioco – e che si è evoluta in un’azienda di giocattoli, prima di diventare pionera del mondo dei videogame.

Col Game Boy, il Nintendo 64 e la Wii è diventata leader del mercato, trasformando i giochi in veri e propri cult: Donkey Kong, Mario Bros, Mario Kart, Tetris, The Legend of Zelda sono tra i titoli più famosi. Con quest’ultimo diventato una vera leggenda planetaria, giocato da adulti e bambini di tutto il mondo. Ora, Nintendo spera di attrarre adulti nostalgici e ragazzini che cercano il brivido con questo nuovo parco. O, meglio, coi suoi nuovi parchi: perché aree tematiche non saranno aperte solo all’interno degli Universal Studios di Osaka, ma anche ad Orlando, a Hollywood e a Singapore.