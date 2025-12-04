La scrittura, il viaggio e la fotografia sono le sue grandi passioni e quando parte non dimentica mai di portare un libro con sé.

Quando si pensa alla Costa Smeralda, quel tratto scosceso di acque limpide e azzurre situato tra i golfi di Arzachena e Cugnana, sulla costa nord-orientale della Sardegna, la nostra mente ci porta immediatamente all’estate. Porto Cervo, famosa per le sue spiagge e le sue atmosfere esclusive, è una meta rinomata soprattutto durante i mesi più caldi. Eppure, anche d’inverno, riserva delle sorprese.

Anche quest’anno, infatti, torna il programma natalizio che animerà la piccola cittadina dal 10 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026. Tra mercatini di Natale, eventi e degustazioni, l’iniziativa Natale a Porto Cervo porterà nuova vivacità al borgo smeraldino, favorendo la destagionalizzazione e attirando visitatori durante i periodi meno turistici dell’anno.

Questi gli eventi da non perdere durante l’edizione di quest’anno!

Mercatini di Natale

A Porto Cervo, l’atmosfera natalizia prende vita tra le bancarelle dei mercatini di Natale. Questi apriranno nelle giornate dal 10 al 14 dicembre, dal 18 al 22 dicembre e poi ancora il 27, 28 e 29 dicembre 2025, per proseguire nel nuovo anno dal 2 al 6 gennaio 2026.

Ogni pomeriggio, a partire dalle 17:00, il borgo si anima grazie alla presenza degli stand artigianali e delle casette in legno che invitano alla scoperta di specialità locali e idee regalo. A rendere il tutto ancora più speciale ci pensano la pista di pattinaggio e la giostra, entrambe gratuite, che rimangono aperte fino alle 21:00. Appuntamento fisso di queste giornate è la cena gratuita, servita alle 19:00, che riunisce residenti e visitatori in un clima festoso.

Il 10 dicembre, giorno dell’inaugurazione dei mercatini, ci saranno esibizioni di danza, i canti dei bambini, gli Zampognari e l’arrivo di Babbo Natale con gli Elfi, accompagnati dalla voce di Adele Grandulli, ospite d’eccezione.

Concerti e ospiti musicali

Il programma natalizio in questa zona della Sardegna prevede anche diversi eventi musicali. Dal quartetto di Josmil Neris con ospite Francesco Bearzatti ai concerti dei Santa Fe, della MI LA BAND e dei Doc Sound. Tra i momenti più attesi spiccano l’esibizione dei Ricchi e Poveri e la voce di Eleonora Dolcevita, protagonista alla vigilia del suo nuovo singolo. Un calendario che celebra stili e generi differenti, con serate dedicate anche alle tribute band, dai Queen agli ABBA, passando per Ligabue, Vasco Rossi e Fabrizio De André.

Performance artistiche

Non solo musica, il Natale a Porto Cervo dedica ampio spazio anche alle arti sceniche. Le coreografie della scuola di danza Aristea, gli spettacoli multisensoriali di Rondò Veneziano, le esibizioni dei trampolieri, le marionette e le performance del Circolander offrono ogni sera nuove sorprese. Tra acrobazie, teatro, luci e colori, il borgo si trasforma in un grande festival all’aperto!

Animazione per bambini

Infine, anche le famiglie troveranno un ricco palinsesto pensato proprio per loro. Dall’arrivo di Babbo Natale alla Befana del 6 gennaio, dalle marionette agli spettacoli di magia, ogni giornata riserva momenti di pura meraviglia e divertimento. La pista di pattinaggio e la giostra, entrambe gratuite, rimangono aperte fino a sera, trasformando il borgo in un piccolo villaggio natalizio dove i bambini possono vivere la fiaba del Natale in prima persona, immersi in un’atmosfera luminosa e gioiosa.