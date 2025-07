I migliori musei al chiuso da visitare a Roma in estate

L’estate 2025 sta facendo vivere temperature bollenti in tutta Italia: ecco le alternative culturali al chiuso per trascorrere qualche ora al fresco a Roma.

123RF Il cortile interno di Palazzo Altemps a Roma

L’estate a Roma è un’esplosione di luce e colori, con il sole che accende i marmi antichi e il profumo delle fioriture che si mescola alla brezza del Tevere. Ma quando il termometro sale e la città si riempie di pellegrini (con il Giubileo 2025, poi, la capitale è meta privilegiata di migliaia di fedeli), i musei e i luoghi al chiuso diventano rifugi perfetti per chi cerca bellezza evitando il solleone. Del resto, la Città Eterna, offre un ventaglio di spazi culturali dove arte, storia e divertimento si intrecciano, regalando esperienze indimenticabili lontano dalla calura estiva.

E se, poi, si vuole fuggire anche dalla massa, la possibilità di scelta non manca con una serie di alternative da vivere anche con i più piccoli. Così, se piazze e strade si scaldano, i musei offrono un’oasi di frescura e riflessione. Dai Musei Vaticani, dove la Cappella Sistina incanta con gli affreschi di Michelangelo, ai Musei Capitolini, che custodiscono la Lupa e marmi millenari.

Ma, come si accennava, non mancano tesori nascosti, con proposte culturali per tutti i gusti e le età. Questi luoghi non sono solo una fuga dalla calura, ma un modo per vivere Roma in modo intimo, lontano dalla folla di Piazza di Spagna o del Colosseo. Per esplorare la città senza fretta e in totale relax: ecco, di seguito, dieci proposte alternative da scoprire nelle settimane più calde dell’anno.

Per chi cerca arte e archeologia in luoghi poco noti

Questi musei offrono esperienze artistiche e archeologiche raffinate, spesso lontane dalle folle, ideali per appassionati di storia e bellezza classica.

Palazzo Altemps – Museo Nazionale Romano

Si trova nel cuore di Campo Marzio, a due passi da Piazza Navona, ed è la sede del Museo Nazionale Romano. Il palazzo aristocratico risale al XV secolo e fu fatto costruire per volontà di Girolamo Riario, nipote di Sisto IV, da cui il cardinale Marco Sittico Altemps lo acquistò nel 1568. Ampliato e decorato con affreschi, iniziò presto a ospitare una straordinaria collezione di sculture antiche e una ricca biblioteca.

Passato agli Hardouin, divenne quindi bene dello Stato nel 1982 che lo restaurò facendone un museo completato nel 2006. Oggi, le sue sale accolgono capolavori di collezioni nobiliari come Altemps, Boncompagni Ludovisi e Mattei, oltre alla raccolta egizia e ai reperti di Evan Gorga. Il percorso, tra scale e corridoi affrescati, immerge i visitatori in un viaggio tra marmi antichi e storia.

Dove si trova: Via di Sant’Apollinare, 8

Orari: dal martedì alla domenica, dalle 9.30 alle 19.00 (ultimo ingresso alle 18.00)

Museo di scultura antica Giovanni Barracco

Situata vicino a Campo de’ Fiori, la ‘Farnesina ai Baullari’ ospita dal 1948 il Museo Barracco, un gioiello di arte antica. Nato dalla visione del barone Giovanni Barracco, che collaborò con esperti come Wolfgang Helbig e Ludwig Pollak, è un “museo della scultura antica comparata”. La collezione, donata al Comune di Roma nel 1902, spazia dall’arte egizia, con sfingi e teste di faraoni, a quella assira, cipriota, etrusca, greca e romana, fino a frammenti medievali. Capolavori come il genio alato di Nimrud e copie di Fidia e Policleto incantano i visitatori.

Dove si trova: Corso Vittorio Emanuele II, 168

Orari: dal martedì alla domenica, dalle 10.00 alle 18.00 (ultimo ingresso mezz’ora prima della chiusura)

ETRU – Museo Nazionale Etrusco

123RF

Nel verde abbraccio di Roma, l’ETRU Museo Nazionale Etrusco trova casa nella splendida Villa Giulia, un gioiello rinascimentale voluto da papa Giulio III tra il 1550 e il 1555. Progettata da maestri come Vignola e Ammannati, con il tocco di Michelangelo e Vasari, la villa incanta con il suo Ninfeo, dove le fontane dell’Acquedotto Vergine sussurrano storie antiche. Gli affreschi di Prospero Fontana e Taddeo Zuccari danzano sulle pareti, celebrando un’epoca d’oro. Il museo, dedicato alla cultura etrusca, espone tesori di valore mondiale, spesso prestati per mostre internazionali.

Dove si trova: Piazzale di Villa Giulia, 9

Orari: dal martedì alla domenica, dalle 8.30 alle 19.30 (chiusura delle sale alle 19:00; ultimo ingresso ore 19:30)

Galleria Corsini – Galleria Nazionale di arte antica

La Galleria Corsini è l’unica quadreria settecentesca romana ancora intatta. Nel 1883, il principe Tommaso Corsini donò al Regno d’Italia il palazzo e la sua collezione, iniziata a Firenze dal marchese Bartolomeo (1622-1685) e ampliata a Roma da papa Clemente XII e dal cardinale Neri Maria Corsini. Capolavori di Caravaggio, Rubens, Guercino e maestri cinquecenteschi convivono con opere contemporanee all’epoca. Arricchita nel 1892 dal fondo Torlonia, la galleria divenne la prima Galleria Nazionale italiana. Nel 1984, le opere originarie tornarono a Palazzo Corsini, lasciando a Palazzo Barberini le aggiunte successive.

Dove si trova: via della Lungara, 10

Orari: dal martedì alla domenica, dalle 10.00 alle 19.00 (la biglietteria chiude alle 18.00)

123RF

Per famiglie e bambini curiosi

Questi spazi sono pensati o adattati per l’apprendimento interattivo, il gioco e la scoperta, ideali per famiglie con bambini e ragazzi.

Explora – Il museo dei bambini

Explora è un’avventura di 2.000 mq dove giocare, imparare e crescere. Perfetto per l’estate, offre esperienze interattive come fare la spesa, guidare un camion dei pompieri, fino a coltivare l’orto. Al primo piano, “PARI” esplora le pari opportunità, mentre “Economiamo” rende l’economia un divertimento. Il laboratorio “Tutti a bordo” invita a costruire barchette con materiali di recupero, navigando nella fontana di Explora. Un’esperienza creativa che unisce grandi e piccini.

Dove si trova: Via Flaminia 82

Orari: da martedì a domenica, dalle 10.00 alle 18.45 su turni; chiuso dall’11 al 22 agosto

GAMM – Game Museum

Dedicato alla storia del gaming, con sezioni interattive e VR, GAMM Game Museum è aperto sette giorni su sette e offre un’esperienza immersiva su 700 mq. Diviso in due livelli con tre aree tematiche, unisce tecnologia avanzata e pezzi unici per celebrare i videogiochi come arte. In particolare, il GAMM Dome, con il suo archivio digitale, raccoglie testimonianze di pionieri, documenti e interviste, raccontando l’evoluzione del medium.

Dove si trova: Via delle Terme di Diocleziano, 35/36

Orari: da domenica a giovedì, dalle 9.30 alle 19.30; venerdì e sabato, dalle 9.30 alle 23.30.

123RF

Museo delle carrozze d’epoca

Sulla Via Ardeatina, il Museo delle carrozze di Roma incanta con oltre 300 esemplari, tra bighe di “Ben Hur” e “Il Gladiatore”, Berline, come quella della principessa Sissi, e Landaulet. La mostra permanente, patrocinata dagli Enti Pubblici, espone selle, finimenti di “Ombre Rosse”, corazze, elmi e giocattoli antichi su 3.000 mq. Un’oasi di storia e arte lontana dai tracciati più affollati.

Dove si trova: Via Andrea Millevoi, 693

Orari: dal martedì alla domenica, dalle 9.30 alle 13.00 e dalle 15.30 alle 19.00

Per chi ama percorsi alternativi e luoghi insoliti

Infine, tre musei che si trovano fuori dai circuiti turistici tradizionali e offrono prospettive originali sulla storia e sulla città.

Centrale Montemartini

Gli spazi della ex centrale termoelettrica del 1912 sono stati trasformati in museo nel 1997 dove l’archeologia incontra l’industria. Ospita sculture, mosaici e reperti romani dei Musei Capitolini, raccontando la Roma repubblicana e imperiale. Tra macchinari d’epoca e statue di templi, il percorso culmina con mosaici di dimore private. Al piano terra, mostre temporanee e le vetture del treno di Pio IX (1858) affascinano i visitatori.

Dove si trova: via Ostiense, 106

Orari: dal martedì alla domenica, dalle 9.00 alle 19.00

Museo delle Mura

A Porta San Sebastiano, lungo le Mura Aureliane, il Museo delle Mura offre un viaggio didattico nella Roma fortificata. Istituito nel 1989 e aperto nel 1990, il museo, dopo alterne vicende – dall’uso come studio di Ettore Muti (1941-43) ad alloggio per custodi – testimonia la storia delle mura con un percorso che include il cammino di ronda.

Dove si trova: Via di Porta San Sebastiano, 18

Orari: dal martedì alla domenica, dalle 10.00 alle 16.00 (ultimo ingresso un’ora prima della chiusura)

Museo di Roma in Trastevere

Nel suggestivo ex Monastero di Sant’Egidio, il Museo di Roma in Trastevere, un tempo dedicato al folklore romanesco, dal 2000 è un vivace laboratorio culturale. Con mostre di fotografia e arte contemporanea, come quelle curate da grandi firme, celebra Roma e l’arte internazionale. Attività didattiche, incontri e seminari animano il chiostro e le sale.

Dove si trova: Piazza Sant’Egidio 1/b

Orari: dal martedì alla domenica, dalle 10.00 alle 20.00