Da Nord a Sud, passando per il centro e per le isole, gli eventi a dicembre in Italia non mancano, anzi: preparatevi a vivere un Avvento magico

Fonte: iStock I migliori eventi di dicembre 2024 in Italia: quali non perdere

Dicembre in Italia è un mese magico, dove ogni città si accende di luci e tradizioni, le strade profumano di caldarroste, le piazze si trasformano in piccoli villaggi incantati e l’atmosfera vibra di allegria, tra mercatini natalizi ed eventi imperdibili, capaci di regalare emozioni uniche.

Dalla suggestione di antiche celebrazioni alle nuove tendenze, ogni angolo del Paese diventa il palcoscenico perfetto per vivere il periodo delle Festività. Scopriamo gli appuntamenti più affascinanti che rendono dicembre 2024 indimenticabile da Nord a Sud.

Gli eventi al Nord

Il Mercatino degli Angeli a Sordevolo, Biella

Giunge alla 22esima edizione il Mercatino degli Angeli di Sordevolo, piccolo borgo di 1300 abitanti della provincia di Biella: l’1, il 7, 8 e il 15 dicembre si trasforma in un vero villaggio incantato, tra le bancarelle ricche di prodotti artigianali e prelibatezze tipiche del territorio.

Il fulcro dell’area espositiva trova posto nell’anfiteatro dove è ancora visibile, montata e adattata allo spirito natalizio, la scenografia della Passione a fare da cornice alle pittoresche casette in legno.

Arte e sapori a Santo Stefano d’Aveto, Genova

Presso il Bocciodromo Arvigo a Santo Stefano d’Aveto, la “Liguria di montagna” in provincia di Genova, il 7, 8, 14, 15, 21 e 22 dicembre dalle ore 10.00 alle ore 18.00 attendono i visitatori i mercatini natalizi “Arti e Sapori“, pronti a offrire il meglio dell’attesa del Natale: decorazioni, delizie enogastronomiche, originali idee regalo e le immancabili bancarelle di prodotti artigianali.

Non mancheranno Babbo Natale per scattare una foto ricordo, l’Elfo e il suo laboratorio, la Lotteria dell’Abete, il giro sugli asinelli con l’Azienda Agricola “La Ghianda” e vin brulè e cioccolata calda.

L’Avvento di Glorenza, Bolzano

Da venerdì 6 a domenica 8 dicembre, a Glorenza in Alta Val Venosta (Bolzano), l’Associazione culturale Laubenkomitee – OK Glurnser Advent rinnova l’appuntamento con la magia dell’Avvento in un contesto unico, intriso di fascino medievale. Anche quest’anno, l’atmosfera sarà avvolgente e calorosa, perfetta per vivere un’esperienza romantica, familiare e ricca di emozioni.

Tra mura imponenti e torri illuminate che sembrano raccontare storie di altri tempi, 45 bancarelle prenderanno vita nella piazza e lungo la suggestiva via dei Portici. Qui si potranno scoprire prodotti regionali autentici, creazioni di artigianato e piccoli tesori dedicati al Natale. I più piccoli saranno conquistati da fiabe incantate e spettacoli pensati per loro, mentre le bancarelle gastronomiche delizieranno tutti con specialità locali e bevande calde che scaldano il cuore.

Ad arricchire l’evento, oltre 20 gruppi musicali e i dolci suoni dei corni alpini.

Festa del Mandorlato a Cologna Veneta (Verona)

In provincia di Verona, a Cologna Veneta, l’1, il 7 e 8 dicembre torna, per la quarantesima edizione, la storica Festa del Mandorlato, dedicata al dolce tipico natalizio del paese, preparato con miele d’acacia, mandorle tostate, albume e zucchero.

In Piazza Garibaldi e in Piazza Duomo saranno circa 100 i banchetti che daranno vita al Villaggio e Mercatino di Natale mentre Piazza Mazzini e Piazza Corte del Palazzo faranno da cornice alla golosa Fiera dei Sapori all’insegna dei prodotti locali e regionali.

E poi Babbo Natale, concerti, spettacoli, giochi per i più piccoli, mostra di presepi e l’immancabile degustazione di mandorlato caldo.

Fiera degli Oh Bej Oh Bej a Milano

Da giovedì 5 a domenica 8 dicembre, Milano si veste a festa con la tradizionale Fiera degli Oh Bej Oh Bej, l’essenza più autentica delle tradizioni natalizie milanesi. Lo storico mercatino, tra i più amati e antichi del capoluogo, prende vita nella suggestiva cornice del Castello Sforzesco, abbracciando Piazza Gadio e Piazza del Cannone, in un percorso che sembra far rivivere la magia di tempi lontani.

Le radici affondano nel 1288, quando, in onore di Sant’Ambrogio, la città si animava nei pressi dell’antica Santa Maria Maggiore. Da allora, gli Oh bej! Oh bej! sono diventati un appuntamento imperdibile.

Passeggiando tra le bancarelle, si possono scoprire infinite meraviglie: dagli oggetti d’antiquariato agli splendidi fiori, dalle creazioni artigianali ai libri d’epoca. Gli artisti del ferro battuto, del rame e dell’ottone esibiscono la loro maestria, mentre giocattolai e venditori di dolci attirano grandi e piccini. E poi ci sono le caldarroste e i “Firunatt” o “Firòn”, le tradizionali collane di castagne affumicate, simbolo di questa festa unica. A completare l’offerta, miele e prelibatezze locali.

Eventi del Centro

La Festa dell’Olio a San Quirico d’Orcia, Siena

Fonte: iStock

La trentunesima edizione della Festa dell’Olio a San Quirico d’Orcia, in provincia di Siena, è prevista da venerdì 6 a domenica 8 dicembre, un autentico inno a “Messer Olio”, oro verde del territorio. Un tripudio di sapori autentici, aromi inconfondibili e tradizioni popolari, perfetto per immergersi nella bellezza dei paesaggi iconici della Val d’Orcia e assaporare l’eccellenza dell’olio extravergine di nuova annata.

Un’esperienza che va oltre il semplice gusto: qui si incontrano degustazioni raffinate, proposte gastronomiche di altissimo livello, percorsi di trekking immersi nella natura, e un ricco programma di intrattenimento per tutta la famiglia. I più piccoli saranno conquistati da attività coinvolgenti e giochi, mentre gli adulti potranno esplorare stand tematici, curiosare tra creazioni artigianali e lasciarsi ispirare dai convegni dedicati.

Ad arricchire l’atmosfera, musica live, show cooking e il mercato artigianale.

Il Mercato di Natale Il Barattolo a Macerata

Il Mercato di Natale de Il Barattolo non è solo un appuntamento per gli amanti dello shopping, ma un viaggio nel cuore della tradizione e della magia natalizia. Macerata, durante le domeniche 1, 8, 15 e 22 dicembre, si trasforma in un palcoscenico davvero favoloso, capace di attirare ogni anno migliaia di visitatori da ogni angolo d’Italia.

In questa 29ª edizione, il mercato si snoderà tra gli angoli più affascinanti della città marchigiana: da Piazza della Libertà a Corso della Repubblica, dalle Logge dei Mercanti ai Loggiati del Palazzo degli Studi, passando per la Galleria Scipione e Via De Vico. Ogni location si anima con bancarelle ricche di creazioni artigianali, idee regalo e prelibatezze tipiche, in un’atmosfera che celebra lo spirito del Natale.

Il mercato sarà aperto dalle 9:00 alle 20:00, con ingresso libero. Inoltre, i parcheggi APM e le strisce blu saranno gratuiti, così come gli autobus APM.

L’Aquila e i mercatini di Natale a Tema Magico

Da venerdì 20 a domenica 22 dicembre, L’Aquila si prepara a risplendere di magia con il ritorno dei Mercatini di Natale a Tema Magico, che uniscono l’incanto delle festività al fascino dell’universo fantastico. Passeggiando tra gli stand, si potranno scoprire le creazioni di artigiani, hobbisti e commercianti, tutti ispirati al tema magico e natalizio.

Il cuore dell’evento è l’Area Magica, dove la fantasia prende vita e i visitatori potranno cimentarsi in attrazioni straordinarie come la Sfida delle Pozioni Magiche, indossare il leggendario Mantello dell’Invisibilità, mettersi alla prova nell’Escape Room e scoprire molte altre sorprese. Per chi sogna di diventare un vero mago, la Scuola di Magia offre l’opportunità di ottenere il titolo di Mago di primo livello.

Le serate saranno altresì animate dal Ballo dei Maghi e, per i più golosi, l’Area Street Food sarà una festa per il palato.

La Sagra del Polentone alla Carbonara a Scandriglia, Rieti

Domenica 15 dicembre a Scandriglia, in provincia di Rieti, da non perdere è la Sagra del Polentone alla Carbonara, irrinunciabile festa dei sapori della tradizione sabina, organizzata dalla Pro Loco.

Il programma della giornata prevede:

dalle 10.00 i Mercatini di Natale;

alle 12.30 appuntamento con il piatto tipico dei boscaioli di un tempo, i “carbonari” Polentone, pancetta, salsiccia nonché pizze fritte, acqua e vino, prodotti tipici, olio extra vergine d’oliva puro, dolci e vin brulè;

alle 16.30 “Aspettando Babbo Natale” con consegna della letterina, balli, musica, animazione e intrattenimento a tema.

Gli eventi del Sud e delle isole

La Sagra della Sfrionzola e della Salsiccia Paesana in provincia di Salerno

Sabato 7 e domenica 8 dicembre a Ottati, borgo medievale della provincia di Salerno alle pendici dei Monti Alburni, ecco la 33esima edizione della Sagra della Sfrionzola e della Salsiccia Paesana, un goloso appuntamento che celebra la tradizione gastronomica della zona e attrae moltissimi visitatori tra i vicoli impreziositi da murales e opere d’arte.

Regina dell’evento è, appunto, la sfrionzola, preparata con carne di maiale e peperoni sott’aceto, e sarà accompagnata da vino locale, caciocavallo arrostito, salsicce con broccoli, cavatielli con sugo di maiale e prelibati dolci tipici.

La Luna e il Falò a Malvito, Cosenza

Sabato 7 dicembre alle ore 16.00, Malvito, in provincia di Cosenza, invita tutti a partecipare alla settima edizione de “La Luna e il Falò“, per un pomeriggio di ricordi autentici.

Il programma prevede:

alle 16.00 ritrovo i n Piazza Monumento per la benedizione dei presepi lungo il centro storico;

inizio del percorso per i vicoli del paese, accompagnati da musica popolare;

Santa Messa e breve processione con la Statua dell’Immacolata fino al Piazzale del Castello;

accensione del Falò con crespellata.

Sagra della Cuccìa e Mercatino di Santa Lucia in provincia di Agrigento

Anche per il 2024, la Pro Loco “Chiuddia” di Casteltermini (con il patrocinio gratuito del Comune) organizza, per la nona edizione, la Sagra della Cuccìa e Mercatino di Santa Lucia, sabato 14 e domenica 15 dicembre.

Distribuzione del tipico dolce siciliano al cucchiaio (a base di grano e realizzato con ricotta di pecora, o crema di latte al cioccolato oppure bianca) e il Mercatino tra bancarelle di prodotti artigianali e luci colorate.

La Fiera di Natale a Cagliari

Fonte: iStock

Il 7, 8, 14, 15 e 21 e 22 dicembre torna la tradizionale Festa di Natale presso il quartiere fieristico di Cagliari.

Un’opportunità unica per immergersi nello spirito delle Feste e dedicarsi a uno shopping di qualità, scoprendo al contempo l’anima autentica della Sardegna. Le produzioni tipiche e le eccellenze enogastronomiche “made in Sardegna” raccontano storie di tradizione, passione e legame con il territorio, per un viaggio tra sapori e artigianato che conquista tutti i sensi.

L’evento è pensato per coinvolgere grandi e piccoli con attività interattive e divertenti, e trasformare ogni momento in un’occasione di scoperta e condivisione. Spazi coperti e aree parcheggio ampie garantiscono una visita comoda e piacevole.