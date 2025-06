La scena fusion tra Giappone e Perù domina con Maido di Lima, ma anche quest'anno l'Italia mantiene la sua presenza in classifica con 6 tra i migliori ristoranti

Laureata in cinema, teatro e spettacolo multimediale, oggi lavora come redattrice e social media manager freelance

Getty Images Il ristorante Maido in Perù

La nuova edizione della classifica The World’s 50 Best Restaurants 2025 incorona il Perù come regno dell’alta cucina globale: è infatti il Maido di Lima, dello chef Mitsuharu ‘Micha’ Tsumura, a conquistare il titolo di miglior ristorante al mondo.

Un risultato che segna una svolta significativa nel panorama gastronomico internazionale, confermando una crescente attenzione verso le cucine sudamericane, capaci di coniugare sperimentazione, identità e sostenibilità.

La classifica, stilata ogni anno da un panel di oltre 1000 esperti tra chef, giornalisti e professionisti del settore, racconta molto più di una semplice lista: è uno specchio dei gusti contemporanei e delle nuove capitali del fine dining.

E mentre il podio cambia, l’Italia resta sì protagonista, con sei ristoranti nella Top 50, ma senza piazzare alcun locale tra i primi dieci.

Qual è il miglior ristorante al mondo 2025

Dopo anni ai vertici della classifica, Maido si prende finalmente il primo posto. Il ristorante di Lima, fondato dallo chef Micha Tsumura, è diventato simbolo dell’incontro tra la cucina peruviana e quella giapponese.

Un’unione che dà vita a una proposta gastronomica unica, fatta di nigiri con ingredienti amazzonici, brodi intensi e tecniche orientali applicate ai prodotti andini.

La vittoria di Maido non è un exploit improvviso, ma il coronamento di un percorso coerente e innovativo. Lo chef Tsumura, figura chiave della scena gastronomica peruviana, è riuscito a trasformare un’identità ibrida in una voce forte e riconoscibile a livello globale.

Quali sono gli altri ristoranti premiati

Alle spalle di Maido si piazza Asador Extebarri ad Atxondo, nei Paesi Baschi, storico tempio della brace e delle cotture essenziali.

Al terzo posto Quintonil di Città del Messico, che continua la sua scalata grazie alla cucina identitaria dello chef Jorge Vallejo.

Quarta posizione per DiverXO di Madrid, sempre più riconosciuto per il suo approccio visionario e teatrale, mentre al quinto posto troviamo Alchemist di Copenaghen, esperienza multisensoriale che mescola arte, scienza e gastronomia.

La sesta posizione è occupata da Gaggan a Bangkok, seguito da Sèzanne a Tokyo al settimo posto e da Table by Bruno Verjus a Parigi all’ottavo.

Chiudono la Top Ten Kjolle di Lima al nono e Don Julio di Buenos Aires al decimo posto.

Per quanto riguarda l’Italia, la migliore performance è quella di Lido 84, al sedicesimo posto, seguito da Reale (18°), Atelier Moessmer Norbert Niederkofler (20°), Le Calandre (31°), Piazza Duomo (32°) e Uliassi (42°).

Un piazzamento complessivamente positivo, che migliora il risultato del 2024, ma ancora una volta senza l’acuto necessario per entrare tra le prime dieci posizioni mondiali.

La classifica completa dei World’s 50 Best Restaurants 2025 – Top 50