L’Italia del gusto si conferma protagonista, non solo a tavola, ma anche come motore culturale e innovativo del Paese. Le nuove Guide de L’Espresso celebrano chef, ristoranti e produttori che trasformano cibo e vino in esperienze autentiche, raccontando l’identità italiana attraverso sapori, profumi e tradizioni che parlano al mondo.

La 46esima edizione delle Guide ha nominato nuove eccellenze e riconfermato quelle che negli anni si sono sapute distinguere nel mondo dell’enogastronomia italiana: 21 ristoranti hanno conquistato i 5 Cappelli, e 6 hanno raggiunto il punteggio massimo di 20 su 20, mentre 7 cantine hanno ottenuto 110 cum laude.

Tra i protagonisti anche lo chef Antonino Cannavacciuolo con Villa Crespi, che per la prima volta conquista i 5 Cappelli e il voto massimo. Altri premi? Tra le top chef donne spicca Jessica Rosval, mentre il riconoscimento come outsider dell’anno va a Gipponi e il miglior produttore Under 40 va a Casanova di Neri. Vediamo tutti i premi consegnati alle eccellenze dell’Ottava arte nel Belpaese.

Ristoranti 5 Cappelli

Tra i ristoranti premiati quest’anno da L’Espresso, 6 hanno ottenuto il massimo dei voti, ovvero 20 su 20. Quali sono? Osteria Francescana di Massimo Bottura, Cracco di Carlo Cracco, Reale di Niko Romito, Duomo di Ciccio Sultano e, per la prima volta, anche Villa Crespi di Antonino Cannavacciuolo e Madonnina del Pescatore di Moreno Cedroni.

Di seguito la lista completa dei ristoranti che hanno conquistato 5 Cappelli, nella quale spiccano (solo) tre chef donne alla guida: Antonia Klugmann (L’Argine a Vencò), Jessica Rosval (Al Gatto Verde) e Nadia Santini (Dal Pescatore).

Villa Crespi, Orta San Giulio (Novara) — Antonino Cannavacciuolo

Antica Corona Reale, Cervere (Cuneo) — Gian Piero Vivalda

Piazza Duomo, Alba (Cuneo) — Enrico Crippa

Cracco, Milano — Carlo Cracco

Dal Pescatore Santini, Canneto sull’Oglio (Mantova) — Nadia Santini

D’O, Cornaredo (Milano) — Davide Oldani

Da Vittorio, Brusaporto (Bergamo) — Chicco e Bobo Cerea

La Peca, Lonigo (Vicenza) — Nicola e Pierluigi Portinari

Le Calandre, Rubano (Padova) — Massimiliano Alajmo

L’Argine a Vencò, Dolegna del Collio (Gorizia) — Antonia Klugmann

Osteria Francescana, Modena — Massimo Bottura

Al Gatto Verde, Solara di Bomporto (Modena) — Jessica Rosval

Enoteca Pinchiorri, Firenze — Riccardo Monco

Madonnina del Pescatore, Senigallia (Ancona) — Moreno Cedroni

Uliassi, Senigallia (Ancona) — Mauro Uliassi

Dalla Gioconda, Gabicce Monte (Pesaro e Urbino) — Davide Di Fabio

La Pergola by Heinz Beck, Roma — Heinz Beck

Reale, Castel di Sangro (L’Aquila) — Niko Romito

Quattro Passi, Nerano, frazione di Massa Lubrense (Napoli) — Fabrizio Mellino

Duomo, Ragusa Ibla (Ragusa) — Ciccio Sultano

La Madia, Licata (Agrigento) — Pino Cuttaia

Cantine 110 Cum Laude

Passando al mondo del vino, sono 7 le cantine che quest’anno hanno ricevuto il “110 cum laude”, il voto più alto conferito dalla Guida. Si va da Serralunga d’Alba in Piemonte a Castiglione d’Orcia in Toscana, da Castiglione di Sicilia a Trento: ecco le cantine premiate.

Elvio Cogno, Novello (Cuneo) – Barolo DOCG Ravera 2021 e Barolo DOCG Ravera Riserva Vigna Elena 2019

Giovanni Rosso, Serralunga d’Alba (Cuneo) – Barolo DOCG Vignarionda Ester Canale Rosso 2021

Ferrari Trento, Trento – Giulio Ferrari Rosé Trentodoc 2016

Castello di Ama, Gaiole in Chianti (Siena) – Chianti Classico DOCG Gran Selezione Vigneto San Lorenzo 2022

Podere Forte, Castiglione d’Orcia (Siena) – Orcia DOC Petrucci Anfiteatro 2020

Tenuta Sette Ponti, Castiglion Fibocchi (Arezzo) – Toscana IGT Oreno 2023

Alta Mora, Castiglione di Sicilia (Catania) – Etna Bianco DOC Arrigo 2022

Altri premi speciali

Tra i protagonisti dei premi gastronomici italiani, Nicola Dell’Agnolo de Il Luogo di Aimo e Nadia è stato incoronato Miglior Maître, mentre Massimo Bottura ha conquistato il premio Miglior Abbinamento Cibo-Vino con La Contadina e il Trebbiano d’Abruzzo DOP Fonte Canale 2022.

Non sono mancati riconoscimenti a figure di spicco: Nicoletta Gargiulo (O Me o il Mare) Miglior Sommelier, Mariella Organi (Madonnina del Pescatore) Migliore Team di Sala, Luca Adobati (Casa Romano) Miglior Giovane Chef e Achilli al Parlamento Miglior Carta dei Vini. Tra i premi speciali, spiccano il Miglior Outsider a Alberto Gipponi (Dina), il Miglior Spumante a Ferrari Trento e il Miglior Produttore Under 40 a Casanova di Neri.