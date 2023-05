Le migliori località d’Italia dove andare in vacanza secondo il Washington Post

L’estate è sempre più vicina e, stando alle più accreditate ipotesi, il nostro Paese sarà uno di quelli più frequentati dal turismo nazionale ed estero . Se da un lato è un’ottima notizia, dall’altro sappiamo che in realtà un grande afflusso di viaggiatori è spesso sinonimo di problemi. Per questo motivo il Washington Post, noto giornale statunitense, ha deciso di raccontare quali sono le migliori località da raggiungere durante la bella stagione. C’è anche l’Italia, e con due destinazioni che sono una più bella dell’altra.

Dove viaggiare in Italia questa estate secondo gli stranieri

Gli stranieri, e in particolare gli americani, amano alla follia i poetici paesaggi di Amalfi e l'indiscussa eleganza di Portofino. Tuttavia, secondo il più diffuso e più antico giornale di Washington, non sono queste le mete da prendere in considerazione per l'estate di quest'anno.

Per quale motivo? Secondo gli esperti del settore la stagione più calda del 2023 sarà la più trafficata negli aeroporti degli ultimi decenni. Ciò vuol dire che le persone viaggeranno in massa, e per questo è meglio scegliere luoghi più ampi e che in qualche maniera sono anche più complessi da raggiungere. Partendo da questo presupposto, il quotidiano consiglia una vera e propria perla del nostro Paese che in alcune circostanze è presa meno d'assalto dai turisti americani rispetto alle due mete menzionate sopra: la Sardegna.

Noi italiani lo sappiamo benissimo: la Sardegna è un tesoro a 360 gradi, qualcosa di unico e di cui andiamo tutti fieri. Il problema è che forse alcuni turisti americani sottovalutano il mare dell'isola, così come non sono a conoscenza delle infinite ricchezze storiche e artistiche, dei borghi che sembrano rimasti fermi nel tempo e della natura allo stato puro, quella che conquista l'anima nel profondo e non la molla più. E per questo è giunto il momento, anche per loro, di andarci.

Ma non è solo una delle isole più speciali che esistano a comparire in questa prestigiosa lista. È anche una città, conosciuta per la sua pacatezza e la sua atmosfera magica, che spesso viene messa in secondo piano rispetto a tante altre destinazioni nostrane.

Il capoluogo in questione è la raffinata Torino e il motivo è molto semplice: il Belpaese si appresta a essere in cima alle preferenze dei turisti statunitensi anche per le città d'arte, tanto che si prevede un tutto esaurito anche in mete sempreverdi come Firenze e Roma. Torino, dal canto suo, è splendida e da sola vale il lungo viaggio.

Le altre mete da visitare

Il Washington Post non si ferma qui con i suoi consigli. Suggerisce ulteriori mete in cui evitare la folla in questa bollente estate che sta per arrivare.

È il caso di Buenos Aires, in Argentina, destinazione in cui dirigersi al posto della più frequentata Parigi. Tra le altre cose, questa vivace città del Sudamerica è anche una meta più economica dell'altra perché, a differenza dei voli dagli Stati Unti all'Europa (e viceversa), le tariffe per l'Argentina per quel periodo sono diminuite di quasi il 10% rispetto ai prezzi pre-pandemia.

Inoltre, Buenos Aires è anche un'ottima soluzione per chi cerca di sfuggire al caldo torrido: giugno, luglio e agosto sono i mesi più freschi.

Tra le destinazioni di viaggio più amate dagli statunitensi (e non solo) c'è anche l'eccezionale Grecia. Non a caso il ministro del turismo locale, Vassilis Kikilias, prevede un aumento di arrivi dagli Stati Uniti che va dal 10 al 20% in più rispetto allo scorso anno. Ma secondo il quotidiano, e dobbiamo dire che siamo abbastanza d'accordo anche noi di SiViaggia, c'è un'alternativa molto valida: l'Albania. Anche da queste parti, infatti, non mancano acqua cristallina e prezzi accessibili, così come maestose montagne nell'entroterra e straordinarie città da vedere almeno una volta nella vita.

Incredibile e assolutamente entusiasmante è New York, una città costantemente in movimento e dove un sempre maggiore numero di turisti decide di andare: si prevede che gli hotel aumenteranno i prezzi per far fronte alle numerosissime richieste. Per questo motivo il Washington Post consiglia di andare più a nord, e precisamente a Montreal.

Si tratta della seconda città più popolosa del Canada che non ha assolutamente niente da invidiare alla ben più nota Grande Mela.

Infine, tra le mete più amate dagli statunitensi nel loro territorio c'è Las Vegas che, in estate, è più rovente che mai. Senza ombra di dubbio è un posto di quelli che difficilmente si possono trovare altrove, ma la buona notizia è che nelle vicinanze della Capitale del Nevada c'è un luogo che può assolutamente soddisfare aspettativa di questo tipo.

Si tratta di Laughlin, una cittadina che conta poco più di 7mila abitanti, che pullula di casinò, ristoranti, e locali notturni, ma anche di tante possibilità per fare attività all'aperto come la pesca, il kayak e l'escursionismo.