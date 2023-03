Migliori aeroporti del mondo: italiani sul podio

Partendo da questo presupposto sono nati gli Airport Service Quality Awards che premiano i top aeroporti del globo per l’esperienza del cliente. E sapete qual è la buona notizia? Ci sono due scali italiani tra i migliori in assoluto di tutto il mondo .

Quando si parla di aeroporti in molti pensano che siano solo dei luoghi da cui partire per raggiungere una o più destinazioni desiderate. Ma la verità è che gli scali di tutto il mondo sono molto di più. E lo sono soprattutto i migliori aeroporti del nostro pianeta che, oltre a permettere alle persone di spostarsi, fanno anche un ottimo lavoro con lo scopo di rendere i viaggi dei passeggeri il più agevoli e piacevoli possibile.

Come funzionano i premi

Il gruppo Airports Council International (ACI) e la società di tecnologie di viaggio Amadeus ogni anno determinano i vincitori di questi importanti riconoscimenti sulla base di sondaggi a cui hanno risposto i passeggeri in aeroporto il giorno stesso in cui hanno affrontato il viaggio. Nell'anno appena concluso sono stati raccolti circa 465.000 sondaggi che hanno esaminato ben 30 fattori, tra cui il check-in, la facilità di spostamento e le offerte di shopping e ristorazione.

Si tratta di un programma che attraverso le risposte fornite dagli utenti misura e confronta e, al contempo, offre anche agli aeroporti di tutte le dimensioni un'opportunità di apprendimento e miglioramento per raggiungere nuove vette nell'eccellenza dell'esperienza del cliente.

Gli scali premiati sono stati in totale 69 per la qualità complessiva. Di questi 24 si trovano in Europa, 22 nella regione Asia-Pacifico, 11 in Nord America, cinque in America Latina o nei Caraibi, quattro in Africa e tre in Medio Oriente.

Va specificato che non c'è un singolo vincitore in ogni fascia. In poche parole non esiste una classifica perché tutti gli scali citati meritano questo riconoscimento. Quest'anno, tra le altre cose, sono state introdotte quattro nuove categorie: aeroporti con il personale più dedicato alle necessità dei passeggeri, viaggio aeroportuale più semplice, aeroporto più piacevole e aeroporto più pulito.

I migliori aeroporti con il maggior volume di passeggeri

I migliori aeroporti con oltre 40 milioni di passeggeri all'anno sono:

Aeroporto Internazionale Chhatrapati Shivaji Maharaj; Bombay, India

Aeroporto Internazionale Indira Gandhi; Delhi, India

Aeroporto internazionale di Guangzhou Baiyun, Cina

Aeroporto internazionale di Shanghai Pudong, Cina

Aeroporto internazionale di Shenzhen Bao'an, Cina

Aeroporto Changi di Singapore

Aeroporto di Roma-Fiumicino, Italia

Aeroporto di Istanbul, Turchia

Aeroporto internazionale di Dallas Fort Worth, Texas, USA

Aeroporto Internazionale di San Francisco, California, USA

I migliori aeroporti con 25-40 milioni di passeggeri all'anno

I migliori aeroporti con 25-40 milioni di passeggeri all'anno sono, invece:

Aeroporto Internazionale di Gimpo; Seul, Corea del Sud

Aeroporto internazionale Daxing di Pechino, Cina

Aeroporto Internazionale di Atene, Grecia

Aeroporto di Palma di Maiorca, Spagna

Aeroporto di Zurigo, Svizzera

Aeroporto di Detroit Metropolitan Wayne County; Michigan, Stati Uniti

Aeroporto internazionale di Minneapolis/St Paul; Minnesota, USA

Gli aeroporti "più divertenti" del mondo

Ci sono poi alcuni aeroporti, di tutte le nazionalità e volumi di passeggeri, che hanno ottenuto i nuovi premi "più divertenti" di ACI:

Aeroporto di Roma-Fiumicino, Italia

Aeroporto di Istanbul, Turchia

Aeroporto Internazionale di Kuala Lumpur, Malesia

Aeroporto internazionale Daxing di Pechino, Cina

Aeroporto Internazionale Sultan Hasanuddin; Makassar, Sulawesi Meridionale, Indonesia

Aeroporto Internazionale di Yogyakarta; Giava, Indonesia

Aeroporto Nikola Tesla di Belgrado, Serbia

Aeroporto di Milano-Bergamo, Italia

Aeroporto di Ankara Esenboga, Turchia

Aeroporto Internazionale di Quito, Ecuador

Aeroporto Internazionale Regina Alia; Amman, Giordania

Aeroporto William P. Hobby; Houston, Texas, Stati Uniti

Aeroporto Internazionale Blaise Diagne di Dakar, Senegal

Aeroporto Internazionale di Skopje, Macedonia

Aeroporto Internazionale di Guayaquil, Ecuador

Aeroporto Internazionale di Greenville-Spartanburg; Carolina del Sud, Stati Uniti

Aeroporto Internazionale di Pattimura; Ambon, provincia delle Molucche, Indonesia

Aeroporto internazionale di Fort McMurray; Alberta, Canada

L'importante e meritato successo di Fiumicino

Molti viaggiatori avranno ancora impresso nella mente il caos di Fiumicino di qualche anno fa. Ecco, è un ricordo da debellare del tutto perché negli ultimi anni il Leonardo da Vinci ha completamente cambiato volto diventando un'eccellenza mondiale e soddisfacendo i viaggiatori di tutte le nazionalità (come i tanti premi vinti nel corso degli anni dimostrano).

Tra i mega aeroporti più apprezzati al mondo, infatti, lo scalo romano si ritaglia un posto sia per la qualità complessiva, sia per il livello di pulizia, ma anche per essere piacevole grazie al personale dedicato che è anche competente e gentile.

Ma non solo. Perché questo scalo ha guadagnato un riconoscimento pure per quanto riguarda la nuova categoria dei premi "più divertenti", ossia quelli assegnati sulla base delle impressioni dei viaggiatori rispetto all'offerta di negozi e ristoranti, il comfort delle aree di imbarco, le opzioni di intrattenimento e svago e l'atmosfera.

Tutto questo non sorprende: già lo scorso anno Roma-Fiumicino aveva vinto le 5 stelle Skytrax, un'organizzazione di ricerca sul trasporto aereo internazionale che fornisce una classifica delle prestazioni e un benchmarking nel settore aereo e aeroportuale. E l’aeroporto internazionale Leonardo Da Vinci di Fiumicino ha ottenuto le prestigiose 5 stelle, ossia il massimo dei punti, secondo aeroporto nell’Unione Europea a poter esibire tale certificato di eccellenza.

E gli Airport Service Quality Awards, oltre al 2022, li ha ottenuti anche nel 2017, 2018, 2019, 2020, 2021. Sono quindi 6 anni consecutivi che i passeggeri premiano lo scalo romano. Altrettanti sono i riconoscimenti ricevuti negli stessi anni da altri istituti e per diversi settori aeroportuali, alcuni dei quali meritarti persino per la splendida organizzazione durante la pandemia.

Sul tetto del mondo anche Orio Al Serio

A vincere è stato anche lo scalo di Orio Al Serio (Bergamo) che, per il secondo anno consecutivo, ha conquistato il riconoscimento di miglior aeroporto europeo nella categoria dai 5 ai 15 milioni di passeggeri. Lo scalo lombardo ha aggiunto al suo palmare altri due premi: è l'aeroporto più gradevole, ma anche di più agevole uso in tutto il nostro continente.

Un successo che si ripete, quindi, anche per Il Caravaggio che risulta essere il primo in Italia per numero di passeggeri per le compagnie low cost. Non a caso, la società di ricerca specializzata britannica Skytrax lo ha inserito anche tra i 10 migliori aeroporti low-cost del mondo nel 2016.

L'Italia, quindi, sale sul tetto del mondo in fatto di aeroporti e lo fa con due scali che, giorno dopo giorno, cercano sempre di migliorarsi.