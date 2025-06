Non è troppo presto per iniziare a pensare alle vacanze di Natale 2025 e Capodanno 2026: ecco le mete migliori che possono già essere prenotate

C’è qualche ritardatario che ancora non ha prenotato le vacanze estive e spera nelle offerte last minute, ma c’è anche chi, avendo completato il planning viaggi dell’estate con qualche weekend autunnale, sta già guardando verso i ponti natalizi con opportunità per Capodanno. No, non è troppo presto. E a confermarlo è proprio easyJet che ha già ampliato la propria offerta con un aumento del 10% di posti disponibili rispetto all’anno precedente. Vediamo insieme quali sono le mete per le vacanze di Natale 2025 e Capodanno 2026 da prenotare già oggi.

Reykjavik

Chi non soffre il freddo e sogna la meta che urla “Natale” in ogni suo angolo deve mettere in wishlist di viaggio Reykjavik. Un vero e proprio Natale da fiaba e un Capodanno da film con i collegamenti giornalieri dall’Italia gestiti dalla compagnia low cost easyJet. I voli giornalieri partono dall’Italia e più precisamente da Milano Malpensa. Nonostante il periodo clou per osservare l’aurora boreale sia da febbraio alla fine di marzo, anche dicembre e gennaio aprono ottime opportunità per potersi godere questo spettacolo naturale.

Se il meteo non fosse così generoso, però, ci si può godere la natura selvaggia, la città con mercatini natalizi, il lago Tjörnin ghiacciato e la famosa Blue Lagoon, dove puoi fare il bagno circondato dal vapore tra i ghiacci. Il Capodanno qui? Leggendario: un’esperienza irripetibile che conquista proprio tutti.

Parigi

La Ville Lumière non delude mai, soprattutto durante le festività. Parigi, servita da easyJet con oltre 1,2 milioni di posti dall’Italia, di cui 600.000 solo da Milano Malpensa e Linate, brilla più che mai tra dicembre e gennaio.

Seppur molto fredda, la città romantica incanta: c’è chi sceglie questa meta per scambiarsi la promessa d’amore e la proposta di matrimonio, chi ne approfitta per vivere la magia del parco Disneyland vestito a festa e chi invece visita i mercatini natalizi di Parigi tra Montmartre e Saint-Germain-des-Prés dove il profumo di vin chaud e dolci alsaziani invade l’aria.

Una passeggiata sugli Champs-Élysées illuminati è pura poesia, così come un giro sulla ruota panoramica di Place de la Concorde. Il Capodanno è un sogno a occhi aperti: puoi brindare sotto la Tour Eiffel, ammirare i fuochi d’artificio dal Trocadéro o cenare con vista sulla Senna. Non perdere una visita al Louvre, alla Sainte-Chapelle e magari una serata a teatro o al Moulin Rouge.

Marrakech

Chi cerca il caldo potrebbe approfittare dei collegamenti verso Marrakech. La città esotica seduce con collegamenti che easyJet offre dall’Italia a prezzi interessanti, persino durante il periodo festivo. Un Natale e un Capodanno fuori dagli schemi, lasciandosi conquistare da colori vibranti e spezie intense.

Da non perdere? La Medina che ti accoglie con i suoi souk labirintici, pieni di tappeti, lanterne e oggetti d’artigianato, i giardini Majorelle, un’oasi di blu e verde che lascia a bocca aperta, e il palazzo Bahia. Altrettanto interessante la moschea della Koutoubia. Le serate nei riad storici si accendono di sapori e musica tradizionale, soprattutto durante il cenone di Capodanno. Se cerchi emozioni più forti, parti per un’escursione tra le dune del deserto di Agafay o sali verso le vette dell’Atlante per una giornata tra villaggi berberi e panorami mozzafiato.

Sharm el-Sheikh

Se il tuo sogno di Natale include il sole caldo, il mare turchese e un tuffo tra i pesci colorati, Sharm el-Sheikh è il tuo paradiso d’inverno. EasyJet ha ampliato notevolmente i collegamenti, con oltre 200.000 posti disponibili verso questa perla del Mar Rosso: più di 120.000 da Milano Malpensa (+40%) e oltre 80.000 da Napoli (+50%).

Sharm el-Sheikh è la destinazione balneare per eccellenza da visitare in inverno: tra lo snorkeling nelle acque cristalline di Naama Bay, la visita alla barriera corallina del parco nazionale di Ras Mohammed e le tante escursioni organizzate dai resort ci si può godere una vacanza stellata a prezzi competitivi. Tra le gite da non perdere? Sicuramente l’escursione nel deserto del Sinai dove tra dune dorate e cieli stellati si vive la magia autentica di questa terra.

Siviglia

Senza allontanarsi troppo dall’Italia per un weekend o una piccola fuga consigliamo Siviglia, una città della Spagna che conquista tutti con la piazza tra le più belle al mondo. I biglietti sono già invendita ma i primi voli easyJet partiranno da Milano Malpensa dal 27 ottobre, con due frequenze settimanali il lunedì e il venerdì. Durante le celebrazioni, la città si veste a festa con luminarie, mercatini e presepi.

Inserisci nel tuo itinerario la maestosa Cattedrale con la tomba di Cristoforo Colombo, una visita al capolavoro moresco Real Alcázar e la salita sulla Giralda. Tapas e flamenco rallegreranno ogni serata e se hai più giorni parti da qui per un on the road alla scoperta dell’Andalusia.

Tbilisi

Una delle destinazioni più intriganti per Natale 2025 e Capodanno raggiungibile da Milano Malpensa anche in inverno è Tbilisi; un collegamento nuovissimo che easyJet sceglie di lanciare proprio in prossimità delle festività invernali.

Perché sceglierla? È meno battuta, quindi lontana dall’overtourism, e ha un centro storico di tutto rispetto con casette colorate, balconi in legno, terme e chiese ortodosse. Tra le opzioni per rilassarsi ci sono proprio le terme sulfuree Abanotubani. Qui le feste si prolungano: si festeggia il Natale ortodosso e dunque c’è un margine maggiore di poter vivere l’atmosfera.

Bilbao

Tra le mete per il Natale 2025 e il Capodanno c’è anche Bilbao: la città a nord della Spagna entra per la prima volta nel network invernale della compagnia easyJet che offre i collegamenti da Milano Malpensa. La destinazione raffinata mixa arte, cultura e gastronomia.

La star è il Museo Guggenheim, una meraviglia architettonica affacciata sul fiume, ma il fascino della città si estende al Casco Viejo, il quartiere antico pieno di botteghe, locali e atmosfera autentica. Bilbao a Natale si illumina di mille luci, tra mercatini e concerti. Il Capodanno è festeggiato con stile in Plaza Moyúa, tra musica dal vivo e feste che continuano nei ristoranti e bar della città. Imperdibile una cena a base di pintxos e un giro sulla funicolare di Artxanda per una vista spettacolare.