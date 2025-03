I luoghi della nuova serie Netflix Il Gattopardo

Fonte: iStock/Ufficio Stampa Ortigia tra le location de Il Gattopardo

Dal 5 marzo è possibile guardare su Netflix la nuova serie divisa in sei episodi Il Gattopardo, basata sull’omonimo romanzo del 1958 di Giuseppe Tomasi di Lampedusa. La miniserie con protagonisti Kim Rossi Stuart, Benedetta Porcaroli, Deva Cassel e Saul Nanni, arriva sulle piattaforme di streaming quasi 62 anni dopo la storica trasposizione che ne fece Luchino Visconti, il cui film fu presentato al Festival di Cannes nel 1963.

La storia segue il personaggio immaginario di Don Fabrizio Corbera, Principe di Salina, e della sua famiglia aristocratica tra i tumulti sociali della Sicilia del XIX secolo. Al centro della serie c’è Don Fabrizio Corbera (Kim Rossi Stuart), che conduce una vita immersa nella bellezza e nel privilegio. Ma, quando l’unificazione d’Italia minaccia di smantellare l’aristocrazia siciliana, Fabrizio si impegna a proteggere la sua stirpe, anche combinando un matrimonio tra la ricca e bella Angelica (Deva Cassel) e suo nipote Tancredi (Saul Nanni), rischiando di spezzare il cuore della sua amata figlia Concetta (Benedetta Porcaroli).

Ma quali sono i luoghi che fanno da sfondo alle vicende della serie? Scopriamoli insieme in questo viaggio che ci porterà tra Roma e la Sicilia.

Le scene della serie girate a Roma e Torino

A differenza del film di Visconti, girato interamente in Sicilia, la miniserie ha aggiunto anche Roma tra le location. La Capitale ha fornito le atmosfere perfette per girare molte scene degli interni, allestiti con grande cura e prestando attenzione a ogni singolo dettaglio scenografico. La produzione ha selezionato diverse ville e palazzi, arredandoli con tessuti consumati dal tempo, come Villa Parisi a Frascati, mentre alcune scene di ballo sono state girate a Palazzo Chigi.

Prima di volare in Sicilia, il cast si è spostato a Torino che, con i suoi scenari urbani eleganti, ha offerto l’atmosfera perfetta per ricreare la maestosità dei tempi passati. In particolare, le location impiegate sono Piazza Carignano, Via Carlo Alberto e Piazza Palazzo di Città. Per gli interni, invece, sono stati utilizzati il Museo Nazionale del Risorgimento e l’aula della Camera dei deputati del Parlamento subalpino.

Fonte: Ufficio Stampa

Le location de Il Gattopardo in Sicilia

La location più importante di tutte, però, resta la Sicilia. A Palermo, città dello scrittore Giuseppe Tomasi di Lampedusa, alcune scene sono state girate a Palazzo Comitini, che nella serie rappresenta Villa Salina. In particolare è stata usata la grande sala impreziosita da affreschi e da un elegante pavimento in maioliche tipiche, lo scenario in cui vedrete svolgersi le colazioni e i pranzi di famiglia.

Tra le location siciliane compare anche Villa Valguarnera a Bagheria, con i suoi ampi giardini, e i calanchi di Cannizzola, situati a Pietralunga, che hanno fatto da sfondo a un viaggio in carrozza della famiglia verso il borgo di Donnafugata, dove si rifugiavano per evitare il caldo torrido di Palermo.

Infine, le scene ambientate a Donnafugata sono state ricreate a Siracusa, sull’isola di Ortigia: qui hanno ricostruito il borgo rurale in cui la famiglia Salina si reca in villeggiatura, con edifici d’epoca che si affacciano su strade acciottolate.