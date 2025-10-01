Ogni mese vi regaliamo il magazine di lifestyle GATE da scaricare e sfogliare. La rivista in versione digitale, scritta in italiano e in inglese, contiene articoli di viaggi, ma anche di moda, costume e attualità. A pagina 30 del numero 55 vi portiamo alla scoperta di Dallas, nel Texas, dove però non ci sono cowboy e neppure rodeo.

Questa metropoli, bellissima e decisamente inaspettata, raggiungile con voli diretti dall’Italia, rappresenta il centro commerciale e culturale dello Stato americano dove i ricchi mecenati hanno contribuito a trasformare la città con musei e installazioni artistiche – gigantesche, come tutto negli States, – open air. Vi portiamo in giro per i locali più trendy e i locali più cool, ma anche nei luoghi iconici, in quelli che hanno cambiato la storia mondiale (vedi JFK) e persino allo stadio che ospiterà alcuni incontri della Fifa World Cup 2026.

E poi anche alcuni spunti e idee in giro per l’Italia: sulla strada più bella d’Italia, a bordo del Treno del foliage e a Ferrara, per il 30° anniversario della città patrimonio Unesco.

