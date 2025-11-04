Sfogliabile GATE numero 56

Ogni mese vi regaliamo il magazine di lifestyle GATE da scaricare e sfogliare. La rivista, in versione digitale, scritta in italiano e in inglese, contiene articoli di viaggi, ma anche di moda, costume e attualità.

A pagina 36 del numero 56 trovate il nostro nuovo articolo dedicato a Parigi. Perché ogni momento è giusto per visitare questa città bellissima in qualunque stagione. Facile da raggiungere in aereo, ma anche con i collegamenti ferroviari dell’alta velocità ripresi da poco, ci sono sempre nuovi quartieri, nuovi palazzi, nuovi musei e monumenti da scoprire e riscoprire. Vi segnaliamo alcune chicche che, forse, non conoscete ancora.

E poi, alcune idee per trascorrer euna giornata o un weekend in giro per l’Italia, tra cantine di design, giardini nascosti che aprono per la prima volta e info per i primi mercatini di Natale.

