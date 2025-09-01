gate-54

Ogni mese vi regaliamo il magazine di lifestyle GATE da scaricare e sfogliare. La rivista in versione digitale, scritta in italiano e in inglese, contiene articoli di viaggi, ma anche di moda, costume e attualità. A pagina 30 del numero 54 vi portiamo sull’isola di Pangkor in Malesia. Diceva Luciano Pavarotti di quest’isola: “Questo posto è incantevole, è un paradiso… Sono rimasto davvero commosso nel vedere quante

cose belle sono state fatte da Dio”. E a ottobre 2025, Pangkor ospiterà un evento musicale imperdibile intitolato Opera in Paradise. Sullo sfondo mozzafiato di una foresta pluviale vecchia di due milioni di anni, sarà allestito un palcoscenico senza pari sul quale si esibiscono musicisti di fama mondiale. Se cercate una meta mare paradisiaca e un evento unico, ecco dove andare in autunno.

E poi nella rivista vi diamo anche qualche consiglio per gite fuoriporta da fare in Italia o partendo dall’Italia, come il nuovo treno dell’Oktoberfest che partirà da Roma in direzione Monaco di Baviera, per la festa della birra più famosa del mondo, ma anche escursioni in montagna tra cultura e foliage, dal nuovo sentiero della Val Zebrù, inaugurato all’interno del Parco nazionale dello Stelvio, al più piccolo museo delle Alpi in Val Pusteria.

