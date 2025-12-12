Giornalista, viaggia fin da quando era bambina e parla correntemente inglese e francese. Curiosa, autonoma e intraprendente, odia la routine e fare la valigia.

La star del Lago Maggiore, a Natale, è l’Isola dei Pescatori, l’unica isola del Golfo Borromeo abitata dove vivono ancora due veri pescatori, che durante le festività natalizie s’illumina dopo il tramonto. Ma sono tante altre le cittadine che s’affacciano sul lago che celebrano il Natale ognuna a proprio modo. Da Baveno a Stresa da Verbania ad Arona, sono davvero tantissime le luci che s’accendono per celebrare le feste.

Natale sull’isola dei Pescatori

Le luci di Natale sull’Isola dei Pescatori si sono accese venerdì 5 dicembre per l’evento Isole di Luce. Per il terzo anno fino al 6 gennaio 2026, illumineranno il centro del lago dalle 17 a mezzanotte e mezzo e, avvicinarsi in barca o con il traghetto che da Baveno porta i visitatori nel borgo è come entrare in un presepe. Il tema di questa edizione è Trame d’acqua sul Lago Maggiore. Le pareti delle case sono illuminate con videomapping dei pesci stesi al sole ad essiccare, come nella tradizione dell’Isola dei Pescatori – il progetto è nato da un’idea di Elena Poletti, coordinatrice dell’Ecomuseo dell’Isola dei Pescatori – a cui s’aggiungono le luci calde dei lampioni che illuminano i vicoletti e quelle delle banchine dove si attracca.

Per l’occasione, anche nelle ore serali è aperto l’Ecomuseo della Pesca, forse il più piccolo ecomuseo italiano, la storica casa Zanetti, la chiesa di San Vittore di origine romanica con il caratteristico cimitero, la casa-museo Andrea Ruffoni, l’antico molo, il porto, la caldaia per la tintura delle reti, la “coda” con il belvedere, gli scogli con incisioni a coppelle, le “sassere” frangiflutti – antiche case con peculiari caratteri costruttivi – e la via Ugo Ara, spina centrale del nucleo abitato. In molti angoli del borgo, inoltre, sono stati allestiti tantissimi presepi realizzati dagli isolani residenti. Due dei ristoranti dell’isola sono aperti la sera per terminare la gita con gusto davanti a un piatto di risotto la pesce persico.

Il Natale di Baveno

La cittadina lungolago da dove si parte per raggiungere l’Isola dei Pescatori non è da meno a Natale. E, proprio davanti al molo, infatti, il municipio e il campanile della Chiesa dei Santi regalano un bellissimo videomapping natalizio visibile dal largo. La Casa d’Oro di Natale, nel Parco di Villa Fedora, però, è la vera novità di questo Natale 2025, che si aggiunge alle tradizionali iniziative del periodo delle feste. Il parco cittadino è stato allestito con una “Casa d’Oro”, arricchita da installazioni luminose e postazioni per selfie a tema natalizio. Nei weekend sono previste animazioni per bambini, concerti, spettacoli per famiglie ed eventi speciali come la domenica 14 dicembre si farà festa “Aspettando Natale insieme”. Le installazioni luminose sono visitabili gratuitamente tutti i giorni fino al 6 gennaio 2026, dalle 10 alle 22.00.

Il Natale a Stresa

Il calendario natalizio di Stresa ha preso il via sabato 6 dicembre con un mega concerto, la corsa “Corri Come Babbo Natale” nel centro storico e sul lungolago e con il tradizionale falò di Sant’Ambrogio. Sabato 13 dicembre, alle ore 21.00, il “Sunshine Gospel Choir” porterà sul palco la magia del Natale. Le illuminazioni artistiche sulle facciate degli edifici del lungolago renderanno più affascinante la già bellissima passeggiata stresiana. Per la gioia dei più piccoli torneranno le giostre in riva al lago. Giovedì 18 dicembre, al Palacongressi, si terrà il “Concerto di Natale”; domenica 21 l’appuntamento è con i tradizionali “Mercatini di collezionismo” e, alle ore 14.30, con lo “Spettacolo di Natale”. Dal 6 dicembre al 3 gennaio, ogni sabato alle 18, appuntamento con “Levo in Musica”, concerti nella Chiesa Maria Vergine Assunta di Levo. Anche nelle frazioni di Stresa, Campino, Levo, Magognino, Someraro, Binda, Carciano, Passera e Vedasco, sono stati allestiti meravigliosi presepi che si potranno visitare fino all’11 gennaio 2026.

Le feste natalizie a Verbania

A Verbania torna il “Natale di Luce” e quest’anno il tema è quello legato alla celebre opera di Čajkovskij “Lo Schiaccianoci”. I personaggi della fiaba prendono vita sulle facciate della città grazie a proiezioni in alta definizione, mentre uno schermo d’acqua di oltre 30 metri regala un viaggio immersivo trasportando i visitatori in un mondo incantato tra dolci, battaglie e sogni natalizi accompagnati dalle musiche del balletto classico. Tanti gli appuntamenti natalizi: il Libro parlante, il Villaggio degli igloo, la Casa di Babbo Natale a Villa Giulia e il suo ufficio postale nel cuore di Intra, due piste di pattinaggio, tra cui Intra on Ice (fino al 13 gennaio)e Verbania on Ice (fino al 18 gennaio), sotto la tettoia dell’Imbarcadero Vecchio spettacoli e musical dal vivo e il Polar Express, il trenino che collega Pallanza, Suna e Intra. Tra le tante iniziative, laboratori e incontri con gli elfi e la Festa di Santa Lucia dal 12 al 14 dicembre. I negozianti faranno a gara per accaparrarsi il titolo di vetrina natalizia più bella. Finché non arriva la notte di Capodanno 2026 che si festeggerà alla grande in riva al lago.

Il Natale di Arona

Anche ad Arona torna la magia di AroNatale. Domenica 14 dicembre, in piazza del Popolo, più di 130 bancarelle propongono un percorso tra curiosità e oggetti natalizi, dolci e prelibatezze, gustosi prodotti enogastronomici del territorio.