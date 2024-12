Aurora Boreale in un anno di foto: le più belle

Immortalare l'aurora boreale non è facile, ma questi fotografi ci sono riusciti: queste alcune delle foto più belle da The Northern Lights Photographer of the Year

Fonte: The Northern Lights Photographer of the Year - Uroš Fink Una delle foto vincitrici scattata in Croazia

Tutti sogniamo di vedere l’aurora boreale almeno una volta nella vita. Queste luci danzanti, per lo più verdi, causate dalla reazione delle particelle cariche dal sole con l’atmosfera terrestre, rappresentano uno spettacolo imperdibile e, ammettiamolo, molti di noi non solo vogliono vederle, ma anche scattare una bella foto. Tuttavia è più facile a dirsi che a farsi: ottenere lo scatto perfetto richiede non solo una bella dose di pazienza e pianificazione, ma anche la giusta attrezzatura.

Lo sanno bene i vincitori della settima edizione di Northern Lights Photographer of the Year, il concorso indetto dal blog di fotografia di viaggio Capture The Atlas. Nel corso di ogni edizione vengono selezionate le 25 foto più straordinarie scattate durante l’anno in ogni parte del mondo, dal Regno Unito al Canada, dall’Italia al Portogallo, fino al Cile e all’Australia.

Una volta raccolte, le foto più belle vengono annunciate nel mese di dicembre in concomitanza con la stagione delle aurore boreali. La qualità dell’immagine, la storia dietro lo scatto e l’ispirazione complessiva sono i fattori tenuti in considerazione dalla giuria il cui obiettivo è premiare i migliori fotografi e ispirare i prossimi a ottenere lo scatto perfetto. Qui abbiamo selezionato alcune delle più belle per ispirare anche voi perché, ricordate, nel 2025 avrete tante opportunità perché l’attività solare sarà più attiva che mai.

L’aurora boreale immortalata in Germania

Quest’anno l’aurora boreale si è mostrata anche in luoghi dove non è scontata ammirarla, come la Germania. Il fotografo Tobias Thäle ha scattato questa foto a Libenha, raccontando il momento così: “Questa notte rimarrà indimenticabile. Tra il 10 e l’11 maggio, una massiccia tempesta solare ha colpito la Terra con incredibile forza. È stata innescata da una vasta area di macchie solari e da un brillamento solare di classe X (magnitudo 1.0) accompagnato da un’espulsione di massa coronale a tutto disco (CME). I colori vividi e le proiezioni erano visibili a occhio nudo, creando uno spettacolo mozzafiato. È stata un’esperienza straordinaria e non vediamo l’ora di assistere a molte altre tempeste solari in futuro”.

Fonte: The Northern Lights Photographer of the Year - Tobias Thäle

L’attesissima aurora boreale in California

Ottenere lo scatto perfetto è un mix di fortuna, preparazione e competenze. Lo sa bene il fotografo Matt Haynie che, dopo aver imparato a leggere i grafici che determinano quando le luci raggiungono le medie altitudini, e dopo svariati tentativi, ha finalmente ottenuto la foto che desiderava. “Questa foto è stata scattata durante la sesta volta che ho avuto l’opportunità di immortalarle. Il Lassen Volcanic National Park, nella California settentrionale, era l’opzione migliore, poiché fumo e nuvole minacciavano di oscurare le viste nella maggior parte delle località vicine. Sono rimasto in cima a una cresta fino alle 3 del mattino, sopportando venti gelidi che penetravano attraverso i miei strati, ma ne è valsa la pena.”

Fonte: The Northern Lights Photographer of the Year - Matt Haynie

Un’arrampicata speciale in Nuova Zelanda

Quando la passione per l’arrampicata incontra lo spettacolo pazzesco dell’aurora boreale si ottengono fotografie incredibili, come quella scattata in Nuova Zelanda da Henry Frakes. “Ci aspettavamo una delle più forti tempeste solari del 2024, e con i vasti cieli bui dell’Isola del Sud della Nuova Zelanda, era l’occasione perfetta per sfruttarla al massimo. Essendo appassionato sia del cielo notturno che dell’arrampicata, ho sempre desiderato catturare l’arrampicata sotto le stelle. Di notte, siamo saliti sul ghiacciaio, navigando tra crepacci e sfruttando al meglio l’incredibile notte. Il cielo si è spostato e si è dissolto in brillanti raggi rossi che si estendevano da sud a nord. Essere circondati dal ghiacciaio, dalle montagne e dall’aurora è stata un’esperienza che ricorderò sempre.”

Fonte: The Northern Lights Photographer of the Year - Henry Frakes

Un’aurora boreale rara in Francia

Non è usuale ammirare l’aurora boreale in Normandia e il fotografo Julien Looten non si è lasciato sfuggire l’occasione. “Questa rara tempesta solare di classe G5 ha regalato alla Francia uno spettacolo celeste senza precedenti. A latitudini medie, dove fenomeni del genere sono estremamente inusuali, le aurore hanno dipinto il cielo di tonalità vibranti e inaspettate. Per due anni ho inseguito questo sogno, recandomi più volte sulle celebri scogliere di Étretat. Dopo innumerevoli tentativi infruttuosi, la perseveranza è stata finalmente ricompensata”.

Fonte: The Northern Lights Photographer of the Year - Julien Looten

L’aurora boreale illumina un paesaggio suggestivo della Russia

L’aurora di per sé è uno spettacolo che non si dimentica facilmente, ma quando compare in un luogo particolarmente suggestivo il tutto diventa ancora più magico. È successo al fotografo Sergey Korolev in Russia: “La penisola di Rybachy, è un’area naturale unica, ricca di luoghi affascinanti, costellata di spiagge di sassi e formazioni rocciose dalle forme più strane e suggestive. Mi sono innamorato di questo posto durante la mia prima visita, dieci anni fa, e da allora cerco di tornarci ogni anno, per catturare sempre nuovi scorci. Per questa immagine, ho voluto creare un concetto che sottolineasse l’importanza del luogo, con l’aurora boreale come complemento al paesaggio”.

Fonte: The Northern Lights Photographer of the Year - Sergey Korolev

Un sogno diventato realtà in Spagna

A volte non è necessario volare verso destinazioni lontane per ammirare l’aurora perché potrebbe presentarsi, quando meno ce lo aspettiamo, nel luogo in cui viviamo. Il fotografo Edén Sánchez ha descritto il momento come un sogno che si realizza: “Vedere l’aurora boreale con questa intensità nelle Asturie è un sogno diventato realtà. Ricordo di aver parlato con gli amici anni fa, dicendo: ‘Ci mancano solo le aurore…’ E quel giorno è finalmente arrivato! Ho ricevuto diversi avvisi sui social media e notifiche da alcune app mobili – tutti i segnali indicavano qualcosa di grande. La prima notte ho provato, ma non è apparso nulla. La seconda notte, tuttavia, la tempesta solare ha colpito e tutto si è allineato perfettamente. Ho potuto godermi questo incredibile sogno per tutta la notte, con un’intensità impressionante”.

Fonte: The Northern Lights Photographer of the Year - Edén Sánchez

L’aurora in uno dei luoghi più belli di Madeira

Quando viaggiamo possiamo avere tutto ben pianificato, ma quando l’aurora chiama è meglio rispondere. E il fotografo Giulio Cobianchi, seppur stanco dopo altre escursioni, ha risposto prontamente immortalando al meglio questo momento: “Non avrei mai immaginato di catturare l’aurora boreale a 32,7 gradi di latitudine nord, ma il 10 maggio 2024 è successo, mentre mi trovavo a Madeira. Dopo un tour fotografico primaverile con albe spettacolari, ma senza sosta, ero esausto. Non era previsto, ma quando gli avvisi di aurora hanno iniziato a lampeggiare e il cielo è rimasto sereno, non ho potuto resistere. Ho raggiunto Pico do Arieiro, una delle vette più alte di Madeira, percorrendo uno dei sentieri più straordinari d’Europa. Quando ho visto un bagliore rosso a nord, non potevo crederci”.

Fonte: The Northern Lights Photographer of the Year - Giulio Cobianchi

L’aurora suggestiva immortalata in Australia

L’aurora è in grado di rendere ancora più suggestivo qualsiasi luogo che, di per sé, è già ricco di fascino, come il Lago Toolondo in Australia. Questo scatto è stato immortalato una mattina da Baillie Farley: “Nelle prime ore del mattino, il Lago Toolondo si è trasformato in uno spettacolo di luci. Una potente tempesta solare ha dipinto il cielo di rosso, arancione e rosa, con danze luminose che si riflettevano sulla superficie placida dell’acqua. L’effetto era quasi speculare, creando un’atmosfera surreale e indimenticabile. I tronchi secchi lungo la riva si stagliavano come ombre contro il cielo notturno, mentre l’aurora boreale pulsava e tremolava, trasformando la scena in qualcosa di onirico. È stato uno di quei momenti magici, in cui il tempo sembrava sospeso. Ho trascorso il resto della notte lì, catturando diverse immagini e un timelapse fino all’arrivo dell’alba”.

Fonte: The Northern Lights Photographer of the Year - Baillie Farley

Il richiamo dell’aurora boreale negli Stati Uniti

Se nel 2025 volete provare anche voi a immortalare l’aurora e scattare la foto perfetta, ricordatevi di impostare delle notifiche e degli allarmi che vi avvisino quando sta per avvenire una tempesta solare o avviate una chat di gruppo con altri fotografi. È proprio grazie a un collega che Adrian Cormier è riuscito a ottenere questo scatto incredibile: “Stavo scattando foto in uno dei miei luoghi preferiti lungo la costa di Sonoma. Intorno alle 2:30 del mattino, il mio telefono, che riceveva solo un segnale sporadico, vibrò inaspettatamente. Ricevetti un messaggio che non dimenticherò mai: un collega fotografo, che si trovava in Nepal, mi scrisse: ‘Vai il più a nord possibile prima del tramonto, stasera succede qualcosa di incredibile!’ Era stata prevista una storica tempesta geomagnetica, forse di intensità G5. Immediatamente corsi a casa per recuperare il mio zaino Atlas pieno di abbigliamento invernale. Intuitivamente, decisi di dirigermi verso il Crater Lake National Park in Oregon ed è qui che è avvenuta la magia”.

Fonte: The Northern Lights Photographer of the Year - Adrian Cormier

L’aurora boreale perfetta in Italia

Anche in Italia l’aurora boreale ha lasciato molti a bocca aperta, da Nord a Sud. Un luogo in particolare ha colpito la giuria del concorso fotografico: le Dolomiti. A immortalarla è stato il fotografo Roksolyana Hilevych: “Quel giorno, dopo una tempesta di neve e pioggia mista, fortunatamente il cielo si è schiarito dopo le 20:00 (circa un’ora dopo il tramonto). Mentre mi avvicinavo al mio punto di osservazione, potevo già intravedere sfumature rosse filtrare attraverso le nuvole. L’adrenalina e l’eccitazione erano così travolgenti che ho quasi dimenticato il freddo e il vento forte, che non ha mai smesso di soffiare per tutta la notte a 2.450 metri di altitudine. Ho scattato 840 fotografie dalle 20:30 alle 5:00 del mattino, sperando di immortalare il momento perfetto”.