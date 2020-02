Con Italo Special ci sono giorni e orari in cui conviene di più viaggiare

editato in: da

Viaggiare si può, anche quando il budget è ridotto. Basta saper programmare attentamente ogni dettaglio e cogliere le occasioni, quando si presentano. Quella di Italo Special è senza dubbio una da prendere al volo, perché vi permetterà di raggiungere tantissime città italiane a prezzi imbattibili.

La compagnia ferroviaria attraversa il nostro Paese da nord a sud, collegando molte delle più belle località della penisola. Se state pensando di concedervi un bel viaggio all’insegna delle meraviglie italiane o anche solamente un weekend fuori porta, ora c’è un’offerta davvero speciale di cui potrete approfittare. Si chiama Italo Special e vi permette di acquistare biglietti scontati per il treno sulla base del giorno e della fascia oraria di partenza.

Se decidete di viaggiare il martedì, il mercoledì o il giovedì, nel periodo di tempo che va dalle 10:30 alle 14:30 o dopo le 20:00, potete usufruire di prezzi vantaggiosi e di sconti incredibili sulla tariffa standard – variabili in base all’anticipo con cui effettuerete l’acquisto. La promozione è disponibile per i treni in partenza entro il 13 giugno 2020, nelle classi Smart, Comfort e Prima. Non è un’offerta assolutamente da non perdere?

Questa potrebbe essere l’occasione giusta per visitare qualche splendida città italiana di cui magari, finora, avete solo sentito parlare. Firenze, ad esempio, è sempre la meta giusta per un fine settimana fuori porta: tra capolavori d’architettura e preziosissime opere d’arte racchiuse in alcuni dei musei più famosi del mondo, la città si rivela essere la capitare della cultura. In primavera, potrete esplorare le sue meraviglie in tutta tranquillità, prima che i turisti la prendano d’assalto.

Se non siete mai stati a Roma, è proprio giunto il momento di recuperare. La Città Eterna è la culla del nostro Paese e accoglie le più antiche testimonianze della civiltà che ci ha portati ad essere l’Impero più grande di tutti i tempi. Dal Colosseo alla Basilica di San Pietro, da Piazza Navona alla Fontana di Trevi, qui troverete un’infinità di bellezze tutte da scoprire. E se di ogni città che esplorate amate andare alla ricerca di qualche angolo remoto, Roma è il posto giusto per farlo: avete mai sentito parlare, ad esempio, della casina delle civette?

Infine Napoli è l’ultima meta che vi consigliamo. Una città calda e accogliente, un luogo in cui l’arte e la tradizione sono strettamente legate a dar vita a una perla molto amata dai turisti. Affacciata sul mar Mediterraneo e abbracciata, alle sue spalle, dall’area vulcanica dei Campi Flegrei, da cui spicca il Vesuvio, la città possiede mille meraviglie da esplorare. Il suo centro storico, ad esempio, è considerato patrimonio mondiale dell’umanità UNESCO, e una passeggiata tra le sue viuzze vi permetterà di scoprire le diverse anime di Napoli.