La scrittura, il viaggio e la fotografia sono le sue grandi passioni e quando parte non dimentica mai di portare un libro con sé.

iStock Aumentano le truffe digitali per le vacanze estive

L’estate 2026 segna il record delle partenze, ma anche l’esplosione delle truffe nel settore turistico. L’evoluzione tecnologica fornisce ai cybercriminali strumenti incredibilmente sofisticati, trasformando la pianificazione delle ferie in un terreno insidioso per milioni di viaggiatori. L’impiego massiccio dell’intelligenza artificiale, infatti, permette ai malintenzionati di generare comunicazioni incredibilmente curate rendendo la minaccia estremamente difficile da intercettare per l’utente medio.

Secondo una recente indagine dettagliata condotta dal Codacons, si sta assistendo a un incremento vertiginoso dei raggiri pianificati nei minimi dettagli. Le stime di settore indicano che dal 2022 a oggi, i tentativi di frode perpetrati attraverso sistemi di intelligenza artificiale sono aumentati del 3.000%.

Il valore complessivo dei raggiri legati al turismo sfiora i 22 miliardi di euro all’anno. L’Italia non è affatto immune a questa ondata: nel nostro Paese, infatti, si calcola che oltre 4 milioni di persone siano state prese di mira da tentativi di frode legati al mercato dei soggiorni estivi.

Dalle ville inesistenti ai finti messaggi di verifica

Le metodologie adottate spaziano nei diversi ambiti della prenotazione, sfruttando canali differenti per massimizzare la portata dei loro attacchi. Una delle minacce più diffuse è rappresentata dalle cosiddette “case vacanza fantasma”. Si tratta di annunci immobiliari fittizi inseriti all’interno di portali contraffatti che propongono dimore da sogno a prezzi fuori mercato. Grazie all’AI, i criminali creano immagini iperrealistiche sia degli ambienti interni che dei panorami esterni.

Per superare ogni diffidenza, vengono persino diffusi filmati deepfake in cui finti proprietari illustrano i comfort della struttura. Una volta versato il denaro tramite bonifico, la vittima scopre la verità solo all’arrivo sul posto: l’immobile non esiste oppure è legittimamente occupato da altri turisti. In parallelo, si assiste anche alla clonazione sistematica delle piattaforme di prenotazione più celebri. Sfruttando grafiche e loghi speculari agli originali, i criminali deviano i pagamenti sui propri conti correnti. Sui social network, invece, circolano offerte lampo per voli intercontinentali e auto a noleggio a tariffe stracciate, dove la leva psicologica dell’urgenza spinge all’acquisto impulsivo senza fare troppi controlli.

Le truffe più preoccupanti, però, si consumano su WhatsApp. Penetrando nei database di alcune strutture, i malviventi intercettano le reali prenotazioni degli utenti. Successivamente, inviano un messaggio spacciandosi per la direzione dell’hotel e richiedendo un controllo d’urgenza della carta di credito tramite un link fasullo creato ad hoc. A completare il quadro ci sono le recensioni totalmente inventate dai software di scrittura automatica, utili a dare credibilità ai profili dei finti host, e la vendita su noti e-commerce di guide turistiche generate dall’AI che contengono mappe e indicazioni stradali di località del tutto inventate.

Come tutelarsi dalle truffe digitali

Per evitare di diventare vittime di queste truffe, è fondamentale essere estremamente vigili e fare attenzione ad alcune regole di condotta durante le ricerche online. Il primo e più importante principio cardine è quello della diffidenza verso i prezzi eccessivamente bassi. Quando una proposta per una villa lussuosa o per un volo transoceanico risulta marcatamente inferiore alle medie di mercato, la probabilità che si tratti di un inganno è altissima.

Diventa essenziale anche effettuare un’ispezione geografica accurata, utilizzando i sistemi di mappatura satellitare e i servizi di navigazione virtuale stradale per controllare se l’indirizzo fornito corrisponda realmente alla struttura mostrata nelle fotografie dell’annuncio.

Sul fronte finanziario, bisogna pretendere canali di pagamento protetti e rifiutare categoricamente le richieste di saldo tramite bonifico bancario diretto, ricariche di carte prepagate o trasferimenti di denaro verso l’estero, poiché le piattaforme ufficiali offrono sistemi di pagamento interni tracciati e protetti.

Infine, è altrettanto importante la gestione delle comunicazioni: occorre ignorare qualsiasi notifica o richiesta di inserimento dati bancari proveniente da piattaforme di messaggistica istantanea o social network, anche se si fa riferimento a una prenotazione reale già effettuata.