L'Italia indossa la corona di meta preferita per il turismo di lusso: romanticismo, cultura e artigianato conquistano tutti, anche i futuri sposi che la scelgono per la luna di miele

Fonte: iStock Il Lago di Como è tra le mete italiane del turismo di lusso scelto dagli americani

C’è un luogo dove la bellezza si intreccia con l’arte, dove il gusto incontra l’eleganza e il tempo sembra rallentare per lasciarsi ammirare: si tratta proprio dell’Italia che indossa orgogliosa la corona di Top Global Destination 2025 spiccando nel turismo di lusso. Una notizia che ha il sapore dell’orgoglio, ma anche della conferma: il mondo intero guarda al nostro Paese come simbolo di cultura, raffinatezza e glamour. A dichiararlo è il Luxe Report 2025 di Virtuoso presentato da Enit alla fiera ILTM Latin America di San Paolo.

L’Italia è Top Global Destination 2025

Nel palcoscenico internazionale del lusso, il Belpaese è protagonista assoluto. A consacrarlo è il Luxe Report 2025 di Virtuoso presentato all’esclusiva fiera ILTM Latin America di San Paolo, evento faro del turismo high-end; l’indagine illustrata da Enit mostra come la nostra nazione abbia superato la concorrenza agguerrita di mete amatissime come la Grecia, la Francia, il Giappone e la Croazia, l’Italia svetta e si fa strada nel cuore dei viaggiatori più esigenti.

Nella classifica delle città più ambite per il turismo di lusso, Roma si piazza al primo posto: un primato che non sorprende, ma che emoziona ogni volta. La città eterna, con i tramonti dorati fotografati dalle terrazze panoramiche, i vicoli carichi di storia, le boutique d’eccellenza e i palazzi che sembrano affreschi viventi, supera Londra e Tokyo in una corsa tra meraviglie. È la vittoria della bellezza senza tempo.

Ma non è tutto; la nazione è anche la prima scelta mondiale per chi vuole vivere una luna di miele da fiaba. Le colline baciate dal sole, i laghi sinonimo di lusso esclusivo e quiete, le coste lambite da acque cristalline… parlano il linguaggio universale dell’amore. Le coppie di tutto il mondo scelgono l’Italia per iniziare la loro romantica vita insieme, lasciandosi alle spalle persino destinazioni esotiche come Bali, la Polinesia e le Maldive. Perché il romanticismo, in fondo, è nato tra le piazze di Firenze e le calli di Venezia.

Non ci si ferma ad hotel a cinque stelle o ristoranti gourmet: secondo l’analisi sono oltre 2 milioni i viaggiatori che praticano lo shopping tourism, ovvero partono con l’obiettivo di fare shopping. Un trend che segna un +7% rispetto al periodo pre-pandemia e racconta come la moda, il design e l’artigianato nostrano sia ancora rispettato e apprezzato in tutto il mondo. Un settore in crescita che quantifica il contributo diretto a 2,5 miliardi di euro sul PIL; un flusso importante che coinvolge i mercati cinesi e USA da sempre grandi estimatori del lusso made in Italy.

Chi sceglie l’Italia come meta luxury

Secondo lo studio i primi a confermare il legame con l’Italia sono gli Stati Uniti; nel 2024 oltre 4 milioni di americani hanno scelto il nostro Paese per le loro vacanze, generando 33,7 milioni di pernottamenti e una spesa di circa 6,5 miliardi di euro. Un amore solido, che continua a rafforzarsi: tra aprile e settembre 2025 sono attesi 1,65 milioni di passeggeri in arrivo dagli USA, con una crescita del +10,7% rispetto all’anno precedente.

Stesso discorso per l’America Latina, che mostra un crescente entusiasmo verso il lifestyle italiano. Brasile, Argentina, Messico e Cile guidano un’ondata di visitatori prevista in netto aumento nel 2025, con 334.200 passeggeri attesi, pari a un +10,6% rispetto al 2024.

A guidare questo successo è un’offerta turistica costruita su misura, capace di ascoltare e interpretare i desideri di un pubblico esigente: dai soggiorni esclusivi alle esperienze tailor-made, dalle degustazioni enogastronomiche nelle tenute storiche allo shopping in atelier riservati, l’Italia non si limita a offrire bellezza: la trasforma in valore, cultura ed emozione.

Come sottolinea Ivana Jelinic, amministratrice delegata di Enit, il compito del Belpaese è ora quello di rispondere a questa crescente domanda internazionale, continuando a promuovere e proteggere il patrimonio turistico nazionale. E lo sta facendo, con visione e passione.