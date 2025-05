ITA Airways celebra la Festa della Mamma con un’offerta speciale

ITA Airways propone in vendita per la Festa della Mamma i voli intercontinentali da giugno a settembre con un'offerta davvero speciale

Fonte: iStock Le offerte di Ita Airways per i voli intercontinentali

In occasione della Festa della Mamma, ITA Airways lancia una promozione che trasforma un semplice regalo in un’esperienza indimenticabile. La compagnia di bandiera italiana, con hub principale all’aeroporto di Roma Fiumicino, propone uno sconto del 20% su tutti i voli verso destinazioni intercontinentali acquistati entro il 12 maggio 2025. Un’occasione perfetta per chi desidera organizzare un viaggio estivo e sorprendere una persona speciale con un’avventura oltre i confini europei.

L’offerta è valida per biglietti acquistati in classe Economy (inclusa l’opzione Light) e Premium Economy, con partenze comprese tra il 1° giugno e il 30 settembre 2025. Per usufruire dello sconto, è necessario inserire il codice promozionale MAMMA (in lettere maiuscole) al momento della prenotazione. Le tasse e i supplementi restano esclusi, ma l’offerta garantisce comunque un risparmio significativo su voli di lungo raggio.

ITA Airways non si limita a offrire una tariffa vantaggiosa: i passeggeri potranno godere del comfort tipico della compagnia, con la possibilità di imbarcare bagagli in stiva (ad eccezione della tariffa Economy Light), un bagaglio a mano e un accessorio personale.

Alla scoperta di Los Angeles: una metropoli dai mille volti

Tra le località che più si prestano a un viaggio intercontinentale c’è senza dubbio Los Angeles, una delle metropoli più affascinanti e poliedriche del mondo.

Camminare lungo la celebre Walk of Fame, tra le stelle dedicate a icone del cinema e dello spettacolo, è un’esperienza che richiama milioni di visitatori ogni anno. Ma Los Angeles è anche relax sulla sabbia dorata di Santa Monica, dove l’oceano incontra le montagne in uno scenario suggestivo, ideale per chi cerca una pausa dalla frenesia urbana.

Per chi desidera scoprire il volto creativo e alternativo della città, Venice Beach rappresenta una tappa imperdibile: murales, artisti di strada e mercatini definiscono l’atmosfera bohémienne della zona. A pochi chilometri di distanza, il lusso di Beverly Hills regala un contrasto netto, con le ville da sogno, le boutique di Rodeo Drive e un’eleganza senza tempo.

Bangkok: tra modernità e tradizione in una capitale in trasformazione

Chi desidera invece partire alla scoperta di una meta esotica, può puntare su Bangkok, capitale della Thailandia nonché una delle metropoli più vibranti del Sud-est asiatico. Con oltre otto milioni di abitanti, si distingue per l’energia incessante, l’unione tra modernità e tradizione, e la capacità di sorprendere passo dopo passo.

Bangkok è nota anche come la Venezia d’Oriente per via della fitta rete di canali che la attraversano, retaggio di un’epoca in cui l’acqua era il principale mezzo di trasporto. Tale caratteristica, insieme alla posizione strategica lungo il fiume Chao Phraya, le conferisce un’atmosfera unica e inconfondibile.

La capitale thailandese è una tappa imperdibile per chi ama scoprire vivaci mercati, assaggiare sapori forti e speziati, e lasciarsi affascinare dai coloratissimi templi buddisti che convivono con grattacieli futuristici e centri commerciali all’avanguardia.

Rio de Janeiro: tra natura spettacolare e cultura vibrante

Infine, grazie alla promozione di ITA Airways, è possibile volare alla volta di Rio de Janeiro, autentico simbolo del Brasile e città tra le più amate dai viaggiatori. Inserita dall’UNESCO tra i Patrimoni dell’Umanità per il suo paesaggio culturale urbano, contraddistinto dal celebre Cristo Redentore e dal Pan di Zucchero, è stata anche nominata Capitale Mondiale del Libro 2025.

Ma il suo cuore pulsante rimane il litorale, con oltre 80 chilometri di costa che ospitano spiagge leggendarie come Copacabana, Ipanema, Leblon e Arpoador. La sabbia soffice, il mare cristallino e l’atmosfera gioiosa che si respira lungo l’oceano la rendono ideale per una vacanza all’insegna del relax e del divertimento. Ma anche per chi è alla ricerca di avventura o di contatto con la natura, tra escursioni nella foresta di Tijuca o sport estremi sulle montagne tropicali.