Ilary Blasi fa sognare i follower su Instagram e anche gli appassionati di viaggi. Mette da parte Cortina per la sua vacanza invernale e parte per un viaggio più autentico. Mentre il gossip pensava di vederla in località inflazionate come St. Moritz o tra le vette blasonate delle Dolomiti, lei ha preso un volo per Francoforte. Sì, esatto, la capitale finanziaria della Germania.

Insieme alla piccola Isabel e al compagno Bastian Muller, la conduttrice ha scelto una dimensione che, a guardarla bene, somiglia molto più alla vita reale che a un set fotografico. Una scelta che sa di normalità, di quella “fuga” che potremmo fare tutti noi. Non c’è il glamour patinato a cui ci ha abituati in tv, ma c’è la neve, quella vera, e il desiderio di una vacanza indimenticabile ricca di autenticità.

Sauerland, la località innevata vicino a Francoforte

Le vacanze sulla neve di Ilary Blasi si sono svolte vicino a Francoforte; la città è circondata da zone che, appena le temperature scendono, diventano parchi giochi innevati. A poco più di un’ora di auto o treno c’è il Sauerland, con località come Winterberg e Willingen.

Non aspettatevi i dislivelli del Sellaronda, sia chiaro. Sono piste più dolci, perfette per chi scia occasionalmente o per chi, come Isabel, vuole solo godersi lo slittino. C’è poi il Feldberg, nella Foresta Nera, un po’ più distante ma decisamente suggestivo.

Non è la prima volta che Ilary atterra in Assia, e probabilmente non sarà l’ultima. Ormai la rotta Roma-Francoforte è un classico della sua nuova vita. Le immagini di lei sullo slittino con la figlia sono rimbalzate sui social e raccontano di una Isabel Totti, nove anni, spensierata tra le braccia di Bastian e quelle della mamma.

Il confronto con le Dolomiti

Sia chiaro, le Dolomiti sono un patrimonio UNESCO e su questo non si discute. Ma provate a prenotare un weekend a Cortina o a Courmayeur in piena stagione: i prezzi sono schizzati a livelli che definire proibitivi è un eufemismo. Ma la Blasi ci ispira: Francoforte non è una località sciistica, e proprio questo è il suo asso nella manica.

La località della Germania si distingue per un servizio eccellente. La differenza di costo tra uno skipass giornaliero nei comprensori vicino a Francoforte e uno nelle valli del Trentino è quasi imbarazzante. Ma non è solo lo sci. È tutto il contorno: gli hotel, anche di alto livello, hanno costi più competitivi, noleggiare l’attrezzatura è più accessibile e anche la ristorazione regala soddisfazioni.

Se l’obiettivo è far divertire i bambini sulla neve e staccare la spina, serve davvero la vetta a 3.000 metri in una località luxury o basta una meta ben innevata e un’organizzazione che funziona?

Dove si trova il Sauerland e come raggiungerlo

Il Sauerland è una regione collinare facile da raggiungere partendo da Francoforte da cui dista appena un’ora di auto o treno. Dopo essere atterrati nella città tedesca, si possono usare i collegamenti della rete ferroviaria o un noleggio per raggiungere facilmente le località sciistiche.