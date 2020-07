Ibiza diventa più raggiungibile, nuovi collegamenti low cost

editato in: da

Se c’è una meta particolarmente amata per l’estate, sia dai giovani che dalle famiglie, quella è certamente Ibiza. Meraviglioso lembo di terra conosciuto anche come “‘Isola Bianca” e che da anni è un vero e proprio paese dei balocchi per adulti. Molti, infatti, i personaggi famosi, i genitori con figli e i ragazzi con lo zaino in spalla, che si dirigono verso questa perla delle Baleari in cerca di avventura.

La buona nuova è che quest’anno la splendida Ibiza, oltre a preparasi ad un’estate diversa dal solito ma allo stesso tempo più autentica, diventa anche più facilmente raggiungibile grazie a dei voli low cost in partenza da Milano Malpensa.

Vueling, compagnia a basso costo spagnola, ha annunciato che per tutta la stagione estiva opererà ben 3 collegamenti settimanali con la strepitosa Ibiza.

Sarà dunque più facile ed economico raggiungere questa terra straordinaria e ammirare Eivissa, la capitale dell’isola, perdendosi tra le vie del suo eccezionale centro storico. Oppure rilassarsi tra le sue spiagge paradisiache come Cala Conta, Cala des Jondal, Sa Caleta, Ses Salinas e Cavallet.

Ma volendo potreste raggiungere Es Vedrà, un’isola rocciosa di fronte alla costa sud occidentale di Ibiza e nota per essere tra i 3 posti con il più elevato livello di magnetismo del pianeta. Non a caso questa gemma spagnola è avvolta da diversi miti e leggende che la vedono abitata da ninfe e dee. Ma a prescindere da tutto ciò, proprio su questo isolotto potrete constatare che questa incantevole zona è il luogo ideale per andare alla scoperta del paesaggio vulcanico di Ibiza.

Per ultimo, ma non per importanza, potreste fare un salto anche nella magica Formentera e in pochissimi minuti, grazie ai diversi traghetti giornalieri. Un vero e proprio paradiso delle Baleari dove si susseguono spiagge che tolgono il fiato e acque particolarmente limpide.

Insomma, tra mare cristallino, lunghe spiagge di sabbia bianca, piccole calette solitarie, angolini in cui perdersi e anche un po’ di buona movida che non guasta mai (sempre seguendo tutte le norme necessarie), la splendida Ibiza potrebbe rivelarsi la destinazione ideale per questa particolare estate del 2020. Anche grazie ai nuovi collegamenti low cost in partenza da Milano.