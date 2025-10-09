Leolandia, Cinecittà World, Mirabilandia, MagicLand e Gardaland tra brividi, show, spettacoli e magia: ecco le esperienze di Halloween 2025 nei parchi divertimento

Roberto Ceccaroni Halloween a Cinecittà World

Halloween è ormai una delle feste più amate anche in Italia e i parchi divertimento si preparano a trasformarsi in veri regni della paura — tra spettacoli mozzafiato, tunnel horror, make-up stregati e parate mostruose.

Ecco cinque appuntamenti imperdibili nei parchi più belli d’Italia, dove vivere un’esperienza da brividi, perfetti per famiglie, gruppi di amici e amanti dell’adrenalina.

HalLEOween 2025 a Leolandia con i DinsiemE dal vivo

A Leolandia, il divertimento si trasforma in incantesimo con HalLEOween, l’evento più “stregato” dell’anno.

Ufficio Stampa

Il parco si anima con show e musical come Le Streghe della Luna, l’Oracolo della Magia e la suggestiva Parata di HalLEOween. I più piccoli possono farsi truccare al TruccoStregato, incontrare personaggi come Masha e Orso o Bing, mentre gli adulti si godono dolcetti autunnali e vin brulé.

Tra incantesimi, pozioni e risate, Leolandia in Lombardia promette un Halloween incantato per tutta la famiglia.

Cinecittà World: il cinema della paura

Fino al 2 novembre, Cinecittà World diventa la capitale italiana dell’Halloween con oltre 20 attrazioni a tema, show dal vivo e esperienze da brivido. Tra balle di fieno, zombie walk e streghe danzanti, spiccano esperienze come Cine Halloween, un percorso tra scenografie dark ispirate a Tim Burton, e Halloween Musical – L’Ultimo Ciak, uno spettacolo dove l’horror incontra la comicità.

Ufficio Stampa

Per i più coraggiosi c’è la Horror House, con scene tratte da The Ring o L’Esorcista, e il nuovo Horror Hotel – Il Risveglio. I bambini, invece, possono divertirsi nel Villaggio Piccoli Brividi tra truccabimbi, Horror baby dance e caccia al tesoro. Un parco che celebra la paura… con stile cinematografico!

Mirabilandia: tra zombie, labirinti e magia

A Ravenna, fino al 2 novembre, Mirabilandia accende le tenebre del divertimento con un Halloween per tutti. Gli amanti del brivido potranno sfidare Suburbia, la città infestata da oltre cento zombie, o affrontare tunnel come Mr Blackmoon’s Hypnotic Circus e Apartment#162.

I più piccoli troveranno percorsi come The Mini Zombie Academy e La Camera delle Meraviglie, oltre ai nuovi show come il Nickelodeon Halloween Party. Da non perdere anche musical, parate e spettacoli come Dracula e La Bottega del Terrore. Ad Halloween, Mirabilandia si conferma il regno del brivido e dell’immaginazione.

MagicLand: un mese di emozioni da paura

Fino al 2 novembre, MagicLand propone un mese intero di eventi con 23 attrazioni horror e show imperdibili. Il nuovo Labirinto 72 metterà alla prova i più temerari, mentre per le famiglie non mancano esperienze come Fiesta de Los Muertos.

Ufficio Stampa

Grande attesa per Horror Musical Celebration, un viaggio tra i classici del genere da Beetlejuice a Ghostbusters. Tre serate speciali con DJ set, tra cui il The Massive Squid Party del 31 ottobre, faranno ballare fino a mezzanotte.

Gardaland Magic Halloween: 31 giorni di brividi e magia

Con i festeggiamenti per il suo 50° anniversario, Gardaland celebra il più lungo e spettacolare Gardaland Magic Halloween di sempre: 31 giorni consecutivi di emozioni.

Ufficio Stampa

Oltre 40 attrazioni e spettacoli come Anubis, Mirror – Riflesso di Tenebre e Sound of Shadows trasformeranno il parco in un universo spettrale. Per i bambini torna Trick or Treat, mentre i più coraggiosi potranno godersi i “venerdì sera da paura”.

L’appuntamento imperdibile è il Gardaland Halloween Party del 31 ottobre, con ospiti come Eiffel 65 e Noemi. Un evento unico, tra dolcetti, musica e divertimento per tutte le età.