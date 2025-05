Per lavoro è Content writer, per diletto viaggia. Appassionata di turismo enogastronomico, fotografa tutto per inscatolare i ricordi e poi li racconta online.

Fonte: Ufficio Stampa Concorso Direzione Gardaland

Gardaland è senza dubbio uno dei parchi di divertimento più amati dagli italiani. L’arrivo della bella stagione porta bambini, ragazzi e famiglie a trascorrere qui un giorno all’insegna del divertimento. Nasce così l’iniziativa in collaborazione con Trenord e Discovera per raggiungere il parco in treno con un unico biglietto. L’iniziativa “Direzione Gardaland” è caratterizzata da un biglietto combinato che promuove l’arrivo in treno fino a Peschiera del Garda e comprende l’accesso a Gardaland Park.

Arrivare a Gardaland in treno con un biglietto unico

Dire addio allo stress del traffico e ridurre l’impatto sull’ambiente: queste le mission che rientrano nella gamma “Gite in treno” di cui oggi fa parte anche il progetto “Direzione Gardaland”. L’obiettivo è ridurre il numero di auto, favorendo alternative di mobilità più comode ed efficienti. La collaborazione tra Trenord e Discovera fa sì che il Lago di Garda entri con più facilità negli itinerari turistici di chi vuole evitare la macchina.

Il biglietto speciale permette di raggiungere il parco dei divertimenti di Gardaland in modo diretto e senza complicazioni. La formula include il trasferimento ferroviario fino a Peschiera del Garda e l’ingresso al parco che si trova a pochi minuti.

La proposta rientra nella filosofia di Trenord e Discovera di offrire esperienze di viaggio che combinano spostamenti e intrattenimento. Oltre a Gardaland, l’offerta “Gite in treno” comprende anche itinerari che spaziano dalla navigazione sui laghi lombardi, all’esplorazione di città d’arte, fino ad attività outdoor dedicate agli amanti dell’adrenalina.

Le novità di Gardaland Park per il 2025

Chi sceglierà questa modalità di viaggio potrà scoprire le nuove attrazioni di Gardaland, che per la stagione 2025 in cui festeggia il 50° anniversario promette emozioni ancora più coinvolgenti. Una delle principali novità è “Animal Treasure Island”, un’avventura immersiva che condurrà i visitatori alla scoperta di un tesoro nascosto in uno scenario esotico.

Il parco ha rinnovato l’area “Dragon Empire” tematizzandola a pieno e legandola al mondo orientale. Lo stupore, per grandi e piccoli, non mancherà e le ambientazioni suggestive si uniscono a spettacoli dal vivo e alle immancabili attrazioni adrenaliniche. A tutto ciò si unisce un concorso intitolato “Direzione Gardaland”. L’operazione promozionale premia i viaggiatori che scelgono il treno anche nel tempo libero. Per partecipare basta registrarsi sul sito entro il 31 luglio e scoprire subito se è avvenuta la vincita di uno dei cento ingressi giornalieri a Gardaland Park comprensivi di viaggio ferroviario.

Acquistando un biglietto “Gite in treno” entro il 31 agosto sui siti ufficiali di Trenord o Discovera, si potrà partecipare anche all’estrazione finale di due soggiorni esclusivi. I fortunati si aggiudicheranno un pernottamento per due persone presso il Gardaland Resort, con ingresso al parco e visita al Gardaland SEA LIFE Aquarium.

Insomma, grazie a questa iniziativa ci si potrà godere a pieno il parco dei divertimenti evitando di rimanere imbottigliati nel traffico e di avere difficoltà con il parcheggio. Ci si muove in modo più ecosostenibile e si dice addio allo stress dell’auto, godendosi a pieno la compagnia di chi è con noi per la gita al parco dei divertimenti.