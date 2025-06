Fonte: iStock/Ufficio Stampa Le location di Beetlejuice Beetlejuice

Sequel del grande cult firmato da Tim Burton nel 1988, Beetlejuice Beetlejuice ha segnato il 2024 con una nuova coinvolgente avventura, sempre diretta dalla grottesca genialità Burtoniana. Come lui anche parte del cast originale è stata coinvolta e, in maniera del tutto coerente, sono tornate allo stesso modo le location. Il film racconta di Lydia Deetz (Winona Ryder) che, 36 anni dopo gli avvenimenti del primo film, è diventata famosa grazie a Ghost House, un talk show dedicato al soprannaturale. Dietro il successo si nasconde però una frattura familiare: dopo la morte del suo ex marito durante una spedizione in Amazzonia, Lydia si è allontanata dalla figlia adolescente Astrid (Jenna Ortega), che rifiuta di credere nel mondo degli spiriti.

Durante una registrazione del programma, Lydia comincia ad avere visioni legate a Beetlejuice (Michael Keaton), il demone irriverente che aveva tentato di sposarla decenni prima. Poco dopo, riceve la notizia che suo padre Charles è morto per un bizzarro attacco di uno squalo. Insieme ad Astrid e alla matrigna Delia (Catherine O’Hara), Lydia torna nella vecchia casa di famiglia a Winter River. Lì, Astrid scopre un plastico in miniatura che si rivela essere un portale per l’aldilà. Nonostante le avvertenze, la ragazza finisce per evocare Beetlejuice, scatenando ancora una volta il caos.

Fonte: Ufficio Stampa

Dove è stato girato

Le riprese di questo sequel erano originariamente programmate per iniziare a metà del 2022. Successivamente, a causa degli scioperi della WGA, la data è stata posticipata all’anno seguente. Precisamente il 18 maggio 2023, è stato riferito che le riprese si stavano svolgendo intorno al Princess Helena College a Preston, Hertfordshire, Inghilterra. Di seguito è stato poi confermato che le scene in esterna, della città immaginaria di Winter River, si sono svolte a East Corinth nel Vermont, sia per il film originale che per questo Beetlejuice Beetlejuice.

“Nessuno sapeva come sarebbe stato”, ha detto lo scenografo Mark Scruton, che in precedenza aveva collaborato con Burton per la serie Netflix Mercoledì. Scruton e il suo team hanno trascorso 12 settimane a East Corinth per ricostruire i set di Winter River, tra cui la casa in cima alla collina di proprietà della famiglia Deetz e la strada principale della città. I ​​set interni, invece, sono stati creati a Londra. In totale, Scruton e il suo team hanno costruito 77 set, la maggior parte dei quali ha dovuto tenere conto degli effetti speciali del film.

Le location di Beetlejuice Beetlejuice tra follia e aldilà

L’ambientazione di questo sequel presenta ancora di più la visione che Burton ha dell’universo fantastico di Beetlejuice, incluse intelligenti espansioni dell’aldilà e del cimitero di Winter River. In riferimento poi al ritorno di East Corinth e dello sviluppo dell’aldilà stilizzato del film, lo scenografo ha dichiarato: “Abbiamo ricostruito la casa dei Deetz in cima alla collina. Abbiamo poi ricostruito il ponte coperto, la strada con la ferramenta Maitland doveva espandersi in una fila di negozi molto più grande. È stata un’impresa piuttosto impegnativa per un posto privo di infrastrutture. Abbiamo riempito tutti gli hotel della zona con la nostra troupe.”

Fonte: iStock

Durante la lavorazione è stata poi necessaria una modifica al design del ponte. Sempre Scruton ha dichiarato: “Il ponte è stato allargato e trasformato in una moderna autostrada a due corsie. È interessante notare che il ponte originale che era stato costruito lì è stato spostato più avanti e utilizzato in un comprensorio sciistico locale come riparo per le persone in attesa dello skilift. Era ancora lì, ma dopo così tanti anni era allo stremo. Quindi, quando abbiamo finito di girare il film, abbiamo portato lì il nostro ponte rosso e sostituito il vecchio ponte.”

Il cimitero, la galleria e il college

In aggiunta alle riprese nel Vermont, si è optato per diverse altre sedi. Come dicevamo prima, la troupe si è spostata a Londra per girare le scene in interni. Qui, luoghi come le Hellfire Caves, i Protein Studios, il West Wycombe Park e il Princess Helena College di Hitchin, hanno ospitato le restanti sequenze di questo sequel. In particolare, il cimitero e la chiesa sono stati costruiti a West Wickham, sempre a Londra. Una piccola valle che ha offerto l’ambiente perfetto per costruire il set.

Per la galleria d’arte di Delia invece, la produzione si è spostata a Shoreditch, dove i Protein Studios hanno donato lo scenario ideale. “Per il collegio di Astrid siamo andati invece al Princess Helena College di Hitchin. Era una scuola privata, ma aveva chiuso qualche anno prima del nostro arrivo. Abbiamo dovuto ristrutturare l’intero edificio e farlo sembrare un collegio di lusso del New England. E ovviamente, abbiamo dovuto mettere una delle sculture di Delia sul prato.”