Guida Blu 2018: le spiagge più belle d’Italia premiate con 5 vele

Guida Blu 2018: le spiagge più belle d’Italia

Nella classifica della nuova Guida Blu 2018 di Legambiente e Touring Club Italiano sono state svelate le spiagge italiane di mare e di lago che quest’anno hanno ottenuto le 5 vele.

Ne sono state premiate 23, considerate le migliori d’Italia, 17 comprensori marini e sei di lago. La bandiera “gialla” delle 5 vele rappresenta il massimo riconoscimento per la qualità delle località turistiche balneari e lacustri.

La Sardegna è anche quest’anno la regione più premiata con 5 comprensori a 5 vele, mentre il Trentino Alto Adige è la regione con il maggior numero di comprensori di lago.

Le spiagge di mare più belle d’Italia secondo la Guida Blu 2018

1. Baronia di Posada e Parco di Tepilora (Nuoro) sulla costa occidentale della Sardegna, con Posada come miglior Comune, seguito da Siniscola

2. Litorale di Chia (Cagliari) a Sud della Sardegna, interessa l’area del Comune di Domus de Maria

3. Maremma Toscana con Castiglione della Pescaia come miglior comune, seguito da Scarlino, Marina di Grosseto e Follonica in provincia di Grosseto

4. Cinque Terre guidate da Vernazza, Riomaggiore e Monterosso al Mare, in Liguria

5. Costa del Parco Agrario degli Ulivi secolari guidata da Polignano a Mare, seguito da Ostuni, Monopoli, Fasano e Carovigno nelle provincie di Bari e Brindisi, in Puglia

6. Cilento Antico, in Campania, in provincia di Salerno, con Pollica-Acciaroli e Pioppi, Castellabate, San Mauro Cilento e Montecorice

7. Costa d’Argento e Isola del Giglio, con l’isola in cima, poi Capalbio, Magliano in Toscana, Orbetello e Monte Argentario tutti in provincia di Grosseto

8. Litorale di Baunei sulla costa orientale della Sardegna

9. Isola di Ustica in Sicilia

10. Litorale Nord Trapanese un comprensorio nella Sicilia orientale con al vertice il comune di San Vito Lo Capo, seguito da Custonaci e Erice

11. Planargia ovvero il litorale del comune di Bosa, in Sardegna

12. Alto Salento Adriatico con i Comuni di Melendugno e Otranto, in provincia di Lecce

13. Costa di Maratea, in provincia di Potenza in Basilicata

14. Isola di Salina, nell’arcipelago delle Eolie, in Sicilia

15. Costa della Gallura, in provincia di Olbia-Tempio, con in testa Santa Teresa di Gallura, poi Palau e Arzachena

16. Costa del Mito, in Campania, in provincia di Salerno, con Camerota in testa, seguito da Centola-Palinuro e Pisciotta

17. Isola di Pantelleria, in Sicilia

Le spiagge di lago più belle d’Italia secondo la Guida Blu 2018

1. Lago di Molveno, Trento, Trentino Alto Adige

2. Lago di Fiè, Bolzano, Trentino Alto Adige

3. Lago di Monticolo, Bolzano, Trentino Alto Adige

4. Lago del Mis, Belluno, Veneto

5. Lago dell’Accesa, Grosseto, Toscana

6. Lago di Avigliana Grande, Torino, Piemonte

In totale, i comprensori turistici marini raccolti nella Guida Blu – ‘Il mare più bello 2018’ sono 96 e 40 quelli lacustri. “Per il secondo anno abbiamo confermato la divisione del territorio costiero in comprensori turistici”, ha spiegato il presidente di Legambiente Stefano Ciafani. ”Abbiamo preferito valutare territori un po’ più ampi del singolo comune costiero, nella convinzione che il turista ormai si muova su un areale che non rispetta confini amministrativi”.

I criteri di scelta per l’assegnazione delle vele – da una a cinque, assegnate in base ai dati raccolti da Legambiente e da Goletta Verde relativi alla qualità ambientale e ai servizi ricettivi – sono principalmente: la qualità delle acque; la sostenibilità delle attività turistiche, giudicata anche in base all’utilizzo di energie rinnovabili; la raccolta differenziata e il rispetto del consumo di suolo; la presenza di spiagge libere; la valorizzazione di tradizioni storiche ed enogastronomiche.