Dove Gino Paoli scrisse i suoi capolavori, dalla spiaggia di “Sapore di sale” alla casa de “La gatta”

La spiaggia cristallina "dove il mondo è diverso " e la "vecchia soffitta vicino al mare" sono i luoghi a cui si ispirò Gino Paoli: esistono davvero, ecco dove si trovano

Foto di Francesca Pasini

Francesca Pasini

Content writer & Travel Expert

Laureata in Gestione delle Arti e delle Attività Culturali, vive tra Italia e Spagna. Curiosa per natura, ama scrivere di storie che la appassionano.

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Dove Gino Paoli scrisse i suoi capolavori, dalla spiaggia di “Sapore di sale” alla casa de “La gatta”
ANSA/iStock
Gino Paoli e Boccadasse, dove è ambientata "La gatta"

Sapore di sale, sapore di mare, che hai sulla pelle, che hai sulle labbra”, cantava l’indimenticabile cantautore Gino Paoli, venuto a mancare il 24 marzo 2026. Sua anche la celebre “gatta con una macchia nera” che guardava la città da una vecchia soffitta: bastano poche parole per evocare un’estate italiana sospesa nel tempo, ma anche quei luoghi dell’anima che hanno fatto parte realmente della vita di Paoli.

Dalla luce abbagliante della Sicilia alla malinconia dolce di una soffitta affacciata sul mare di Genova, vi sveliamo dove si trovano realmente la spiaggia di “Sapore di sale” e la casa dove scrisse “La gatta”: luoghi in cui sono nati due dei suoi brani più iconici e che oggi acquisiscono un significato ancor più speciale per tutti coloro che continueranno ad ascoltare le melodie di uno dei più grandi cantautori italiani di sempre.

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