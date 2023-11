La Gen-Z ha scelto le destinazioni di viaggio più trendy: lasciati ispirare

Cambiano i tempi, le abitudini e pure le preferenze in fatto di viaggi. Ma la Gen-Z ha le idee chiare: ecco quali sono le destinazioni più trendy da raggiungere adesso

Scrittrice e storyteller. Scovo emozioni e le trasformo in storie. Lifestyle blogger e autrice di 365 giorni, tutti i giorni, per essere felice.

Fonte: iStock Seul è la città più trendy secondo i viaggiatori della Gen-Z

Come si sceglie una destinazione di viaggio? C’è chi si lascia guidare dall’istinto e dal cuore e chi, invece, cerca ispirazione dai racconti degli altri avventurieri o dai social network che determinano molte delle nostre scelte, anche e soprattutto in fatto di esperienze. E poi c’è chi sceglie di partire per realizzare un sogno e chi lo fa per raggiungere tutti quei luoghi iconici che col tempo sono diventati il simbolo di città e Paesi interi.

E se la prossima destinazione, invece, vi fosse suggerita direttamente dalla Gen-Z? Grazie a una ricerca condotta dagli esperti di Omio, portale di prenotazioni di viaggi online, è stata stilata la classifica delle città più trendy secondo la nuova generazione di giovani viaggiatori.

In questa sono presenti metropoli vibranti e pop, capitali dell’intrattenimento e del gaming, e anche luoghi accoglienti che promuovono la diversità e l’uguaglianza. Pronti a lasciarvi ispirare dalle preferenze della Gen-Z?

Le città più trendy secondo la Gen-Z: la classifica

Quando parliamo di Generazione Z ci riferiamo a tutte quelle persone nate a cavallo del nuovo secolo, e più nello specifico tra la fine degli anni ’90 e il 2010. Da loro arrivano tantissime ispirazioni, diffuse soprattutto grazie al web e ai social network. Tra queste non mancano quelle legate al turismo che in molti casi si trasformano in veri trend di viaggio.

Lo sa bene Omio che ha scelto di analizzare le preferenze dei giovani viaggiatori conducendo una ricerca su un totale di 100 città, in 40 Paesi in tutto il mondo, per arrivare a stilare la classifica delle destinazioni più trendy secondo la Gen-Z.

Dati alla mano, è emerso che le città preferite sono quelle caratterizzate da una fervente scena culturale che offre giochi, sport e intrattenimento, ma non solo. La Gen-Z, infatti, predilige anche tutti quei luoghi che promuovono un‘apertura nei confronti della diversità, l’uguaglianza e la parità di genere.

Altri aspetti importanti riguardano la velocità della connessione a Internet, la presenza di mezzi di trasporto ecologici ed economici e la possibilità di effettuare pagamenti digitali. Anche l’offerta gastronomica è un valore aggiunto per la Generazione Z, a patto che questa includa opzioni vegetariane e vegane.

Ultimo, ma non per importanza, è il fattore TikTok. Gli esperti di Omio, infatti, hanno tenuto in considerazione le tendenze e le preferenze dei giovani emerse dai dati raccolti sulla piattaforma più utilizzata dalla Gen-Z.

Ecco perché non ci stupisce che a capeggiare la lista delle città più trendy sia proprio Seul. La capitale della Corea del Sud rappresenta la meta ideale per i viaggiatori della nuova generazione soprattutto per la sua vibrante scena K-Pop. A questa si aggiungono i prezzi convenienti dei mezzi di trasporto e dei fast food. Insomma, la grande metropoli offre ai giovani tutto ciò che desiderano.

Al secondo posto, invece, troviamo Londra. La capitale dell’Inghilterra e del Regno Unito è particolarmente apprezzata tra i giovanissimi per gli eventi culturali e musicali e per le grandi manifestazioni dedicate al gaming. Segue poi Los Angeles, conquistando la terza posizione e diventando la meta prediletta di tutti gli appassionati di eSport.

Nella lista troviamo poi Parigi e Pechino, per i loro ristoranti rinomati, Pusan e Barcellona, quest’ultima preferita soprattutto per le manifestazioni artistiche e gli eventi musicali. Chiudono la classifica Singapore, Madrid e New York.

Milano e l’Italia

Nella top ten delle città più trendy per la Gen-Z non c’è l’Italia. Città come Roma, Torino, Firenze e Venezia hanno ottenuto dei risultati scarsi non soddisfacendo, quindi, le preferenze dei giovani viaggiatori. Tuttavia Milano merita un discorso a parte, dato che su TikTok è una vera e propria celebrità.

Dai dati raccolti è emerso che il capoluogo lombardo è la città italiana più popolare sulla piattaforma social vantando 12 miliardi di visualizzazione all’anno.

Non è nella classifica, ma Milano piace ai giovani. È considerata, infatti, una città attraente sia dal punto di vista dell‘innovazione che della creatività. Inoltre si tratta del luogo perfetto per scoprire le nuove tendenze in fatto di moda nel Bel Paese.