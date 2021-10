È tra le mete turistiche più cercate in Italia su Google Maps

Legoland Water Park Gardaland: le attrazioni

Quando si pensa ad organizzare un viaggio, ci si precipita su Google per pianificare itinerari e posti da visitare. Se in Europa, la Tour Eiffel è la “destinazione” più ricercata sulle mappe del noto motore di ricerca, in Italia in vetta alla classifica si trova anche Gardaland.

Il famoso parco divertimenti sul Lago di Garda è infatti al quarto posto delle mete turistiche più “googlate” in Italia in base alla classifica 2021 realizzata da Google Maps e Kantar. Attrazioni e spettacoli per tutta la famiglia conquistano i visitatori che trascorrono sulla sponda orientale del Garda un fine settimana o una vacanza più lunga in cui almeno una giornata è dedicata al parco.

Gardaland tra i più ricercati sulle mappe Google in Italia

Sul podio dei luoghi più ricercati sulle mappe di Google, in Italia, troviamo un podio di simboli del Belpaese, da nord a sud. Al primo posto il Colosseo, icona della capitale, visitato ogni anno da milioni di turisti italiani e stranieri; al secondo posto la Costiera Amalfitana, meta vacanziera non solo estiva ma apprezzata anche fuori stagione; segue il Duomo di Milano.

L’incredibile Gardaland si classifica al quarto posto tra le mete turistiche che utenti e viaggiatori cercano su Google Maps. Il Parco divertimenti sul Lago di Garda, dove oltre alle decine di attrazioni si trovano anche SEA LIFE Aquarium, il meraviglioso acquario tematizzato, aperto tutto l’anno con più di 5.000 creature marine, e Legoland con i più bei monumenti italiani riprodotti in scala, ha battuto nella top ten di Google Maps, destinazioni turistiche e monumenti tra i più famosi al mondo. Gardaland, infatti, risulta più ricercato della Torre di Pisa, del Pantheon, ma anche di Fontana di Trevi e Piazza Navona.

Il progetto Like my Lake

Gardaland è al centro dell’offerta turistica a sud della sponda veronese del lago di Garda, per questo, per promuovere il territorio e valorizzarne le bellezze è stato lanciato anche il progetto I like my lake al quale prendono parte 20 comuni della sponda veronese del Lago di Garda: Affi, Bardolino, Brenzone sul Garda, Brentino Belluno, Bussolengo, Caprino Veronese, Castelnuovo del Garda, Cavaion Veronese, Costermano sul Garda, Ferrara di Monte Baldo, Garda, Lazise, Malcesine, Peschiera del Garda, Rivoli Veronese, San Zeno di Montagna, Torri del Benaco, Sommacampagna, Sona, Valeggio sul Mincio.

I comuni si metteranno in rete per creare un itinerario turistico di borghi attorno al noto parco divertimenti, per una vacanza all’insegna dello svago e della cultura.