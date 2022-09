Ville aperte in Brianza: le più belle dimore storiche da visitare

nel 2022 compie 20 anni. Dalavrete a disposizione tre weekend di aperture straordinarie e tanti appuntamenti per festeggiare la manifestazione che coinvolge 180 beni, 83 comuni e 5 province della Lombardia. Un'occasione straordinaria per visitare diverse dimore storiche come il Palazzo Arese Borromeo (in foto) situato a Cesano Maderno, in provincia di Monza e della Brianza, che vi accoglierà con un'imperdibile esposizione.