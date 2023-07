Le spiagge libere più belle d’Italia secondo SiViaggia: il top dell’estate

Perché andare nelle spiagge a pagamento quando nel nostro Paese ce ne sono moltissime di libero accesso? Noi di SiViaggia ne abbiamo selezionate 10, quelle che riteniamo debbano essere scoperte in questa estate del 2023. La prima che vi consigliamo è Baia del Silenzio situata a Sestri Levante, in provincia di Genova che, pur essendo piccolissima, regala un litorale incorniciato da case in tinta pastello. L'accesso qui è e sarà sempre gratuito, ma consentito a un massimo di 400 persone al giorno.