Sagre ed eventi da non perdere nel weekend in Italia

L’autunno è arrivato e con lui anche la voglia di gustare i sapori tipici di questa stagione (e non solo), partecipando ai tanti eventi e sagre in giro per l’Italia e interamente dedicati alle eccellenze gastronomiche del nostro Paese. Un viaggio lungo lo stivale alla scoperta die dei loro sapori: genuini, naturali e 100% legati alla tradizione del posto. E un’occasione unica per trascorrere un weekend diverso, scoprendo le meraviglie del nostro Paese e dei prodotti tipici che lo rendono una delle mete più amate dai turisti di tutto il mondo. Magari partendo proprio da questo fine settimana e da una regione dalle mille sorprese come la Lombardia. A, in Valtellina , l’ci sarà la 37esima edizione della tanto attesa "". Un evento dedicato al frutto autunnale per eccellenza e alle infinite bontà culinarie che vi si possono ricavare. Il tutto circondati dalle bellezze paesaggistiche di una delle zone più incantevoli del Nord Italia.