Le più belle sagre di ottobre in Italia

Con l’arrivo dell’autunno e del mese di ottobre si apre anche una nuovissima (e tanto attesa) stagione di eventi assolutamente da non perdere. Parliamo delle sagre, una serie di appuntamenti dedicati ai prodotti tipici di questo periodo dell’anno – e non solo – e che, lungo tutta la nostra penisola, sapranno riempire di colori, sapori e divertimento i weekend di chi vorrà parteciparvi. Lasciandosi conquistare dalle diverse specialità ed eccellenze offerte e dalla bellezza dei territori circostanti.

Una carrellata di eventi uno più bello dell’altro e tutti da non perdere, per iniziare la stagione fredda con un pieno di gusto e voglia di scoprire le meraviglie del nostro Paese. Ecco, allora, dove e quando si terranno le sagre di ottobre da non perdere assolutamente e che, da Nord a Sud, sapranno regalarvi infinte emozioni e momenti di piacevole allegria.

Le sagre migliori al Nord

Il nostro viaggio alla ricerca delle sagre migliori in giro per l’Italia parte da Nord, dalla Lombardia, e lo fa in grande stile con il comune di Morbegno, in provincia di Sondrio, nella bassa Valtellina. Qui, nei weekend del 1-2 ottobre e 8-9 ottobre riparte l’evento “Degusta Morbegno”, che accompagna i suoi visitatori alla scoperta delle sue cantine, offrendo percorsi guidati e ottime degustazioni dei vini che hanno reso famoso questo territorio. Ma non solo.

Senza spostarci da Morbegno, infatti, il 15 e 16 Ottobre si terrà la 115esima edizione della “Mostra del Bitto” il formaggio a latte crudo DOP della Valtellina. In un tour che saprà solleticare tutti i sensi, avvolti dalla bellissima atmosfera dell’alpeggio.

In Alto Adige, a Ortisei in Val Gardena, dal primo al 23 ottobre si svolge il mercato più importante per gli abitanti del posto, la “Segra Sacun”, un mix vivace di bancarelle in cui è possibile trovare prelibatezze culinarie di ogni tipo, da gustare e da cui farsi conquistare.

A Cremona, dal 15 ottobre al 30 novembre, torna il tanto amato “Festival della Mostarda”, un appuntamento autunnale tra i più seguiti del territorio lombardo che vi farà degustare e conoscere prodotti gastronomici d’eccellenza, regalando anche perle di storia sull’origine della mostarda.

Sempre a Cremona, poi, dal 7 al 9 ottobre, si terrà la tanto amata “Festa del Salame”, un appuntamento esclusivo per celebrare un’eccellenza gastronomica del nostro Paese.

Passando in Piemonte, a Cherasco in provincia di Cuneo, sabato 22 e domenica 23 ottobre 2022 torna la sagra “Gusta Cherasco”, una kermesse organizzata dal Comune per promuovere e sostenere le innumerevoli specialità enogastronomiche e ristorative legate al territorio, tra vino, cibo e tanto divertimento.

Tra la zona del Monferrato e della pianura di Chieri, sorge Andezeno, in provincia di Torino. Qui, nel weekend del 9 ottobre, si terrà la 47esima edizione della “Sagra del cardo, Festa della bagna cauda e della cipolla piattellina”, una mostra mercato dei prodotti tipici, cardi e delle cipolle piattelline e in cui poter degustare la strepitosa bagna cauda piemontese.

A Prato Sesia, in provincia di Novara in Piemonte, domenica 9 ottobre si terrà la “Sagra della Castagna” dove, oltre a poter gustare ottime caldarroste e panini con la salamella, verrà riproposto un raduno di Moto e Auto d’epoca.

Altro evento tutto piemontese è quello proposto da Santa Maria Maggiore e la Valle Vigezzo. Qui, il 15 e 16 ottobre è in programma la 17esima edizione di “Fuori di Zucca”, festa degli orti e dei sapori e profumi autunnali, mentre il 2 ottobre ci sarà la “Mostra Bovina della Valle Vigezzo”.

Spostandoci in Veneto, un evento da non perdere per nessuna ragione al mondo è quello che vede protagonista il comune di Bressanvido, in provincia di Vicenza, il più grande polo produttivo di Asiago DOP e dove domenica 2 ottobre si terrà la Grande Festa di Latterie Vicentine.

A Piazzola sul Brenta, in provincia di Padova, il primo e il due ottobre torna anche la XVIII edizione di “Caseus Veneti” il più atteso evento regionale dedicato al settore, che quest’anno prevede tre sezioni: Caseus Veneti per i formaggi regionali, Caseus Italiae per i formaggi italiani e Caseus Mundi per i produttori internazionali.

Nella splendida cornice del Monterosa, nel mese di ottobre, si potranno scoprire i sapori della cucina della Valle D’Aosta. Tra salumi, formaggi, vini pregiati e cereali di montagna con cui si preparano zuppe, polente e pane nero. L’appuntamento è a “Forte di Bard” l’8 e il 9 ottobre e “La festa de lo Pan Ner” il 15 e16 ottobre.

Ed eccoci in Emilia Romagna, dove il 7 ottobre si riaccendono i motori di “Gusti.a.Mo22”, un evento volto a promuovere e valorizzare le eccellenze enogastronomiche del territorio, tra degustazioni, intrattenimento in piazza e visite nei luoghi di produzione dei prodotti tipici della zona.

Sempre in Emilia Romagna, a Pontenure in provincia di Piacenza, torna l’appuntamento con “I Frutti del Castello”, una rassegna di frutti antichi, fiori, piante, prodotti dell’agricoltura e dell’artigianato che si terrà il 1° e il 2 ottobre 2022 al Castello di Paderna.

Nel territorio di Parma, Piacenza e Reggio Emilia, poi, per tutto il mese di ottobre e novembre, si terranno una serie di sagre ed eventi volti a valorizzare prodotti d’eccellenza coma la zucca, il tartufo, le castagne, i funghi e dell’uva, attraverso alcuni dei borghi più belli della Regione e dell’Italia intera.

Le più belle sagre dell’Italia centrale

Per gli amanti dei paesaggi e delle Regioni dell’Italia centrale, ecco una carrellata delle migliori sagre che potrete visitare già dai prossimi giorni in queste straordinarie zone del nostro Paese, magari partendo da un luogo amatissimo come le Marche. A Montecassiano in provincia di Macerata, da oggi a domenica 2 ottobre sarà possibile fare tappa alla “Sagra dei sughitti”, una polenta dolce preparata con mosto d’uva, farina di granturco e noci.

Sempre nelle Marche, ad Apecchio, nella provincia di Pesaro e Urbino, dal 30 settembre al 2 ottobre si terrà la “Mostra mercato del Tartufo e Festival dell’alogastronomia”, in un mix di tartufi e birra davvero da non perdere.

Nel Lazio e più precisamente a Bellagra in provincia di Roma, nei giorni 1-2 e 8-9 ottobre non si può non partecipare alla “Sagra delle Tacchie ai Funghi Porcini”, che celebra due prodotti gustosi e tipici della cucina e del territorio bellegrano: le tacchie, pasta fatta a mano con acqua, farina e uova e i funghi porcini. Un piatto unico della tradizione locale.

Tutte le sagre del Sud

Passando nei magnifici scenari dell’Italia del Sud, ecco che si arriva in Molise, a Castel del Giudice in provincia di Isernia. Sabato 15 e domenica 16 ottobre 2022, torna la tradizionale “Festa della Mela di Castel del Giudice”, giunta alla sua quinta edizione e un vero tributo a questo frutto d’eccellenza. Qui, i produttori biologici e gli artigianali locali vi proporranno prelibatezze a km 0, oltre a ricette e prodotti tipici molisani e abruzzesi.

Spostandoci in Abruzzo, a Tornareccio, una sagra da non perdere è quella dedicata al miele e ai prodotti derivati, la 16esima edizione di “Regina di Miele”, che si terrà sabato 8 ottobre e domenica 9.

Infine, di fronte alla baia di Napoli, a Sorrento in Campania, a partire dal 3 ottobre e per una settimana circa non si può non fare tappa all’evento “SorrentoGnocchiDay”, una kermesse dedicata agli gnocchi preparati con farina, uova, patate e conditi con fiordilatte, pomodoro, olio e basilico napoletano. Un’apoteosi di gusto.

Insomma, c’è davvero l’imbarazzo della scelta per chiunque ami scoprire le sagre e le eccellenze gastronomiche italiane. Immergendosi nei sapori e nella bellezza dei luoghi in cui questi sono nati.