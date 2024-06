Le sagre e gli eventi del weekend del 15 e 16 giugno in Italia

Il weekend in arrivo, quindi quello del 15 e 16 giugno, si preannuncia ricco di eventi e sagre che sono davvero una più gustosa dell'altra. Come nostra consuetudine, abbiamo selezionato i migliori appuntamenti di tutto lo Stivale (isole comprese) per vivere un fine settimana davvero indimenticabile. Scopriamoli il insieme.