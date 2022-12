Le più belle spiagge di Doha, nel Qatar

è una delle città più suggestive degli emirati affacciati sul Golfo Persico, dove palazzi futuristici si stagliano contro il deserto. In occasione dei Mondiali di calcio 2022 , che si svolgono proprio in Qatar, la metropoli ha cambiato volto: preparandosi ad accogliere milioni di visitatori provenienti da ogni parte del mondo, ha decisamente ampliato i servizi e l'offerta turistica., per godere delle temperature finalmente più miti dell'inverno.