Germania: le esperienze da fare assolutamente in autunno

La Germania è un Paese straordinario da visitare durante tutto l'anno, ma in autunno le esperienze da fare lasciano davvero a bocca aperta. Per esempio, questa è la stagione perfetta per fare un salto a Goslar (in foto), città residenza del Sacro Romano Impero che oggi è sito UNESCO insieme alle miniere di Rammelsberg e al sistema idrico preindustriale dell’Oberharz. Un luogo con un cuore medievale e ben 1.500 case dalle facciate a graticcio.