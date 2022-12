I castelli più belli d’Italia da visitare a Natale

I castelli italiani hanno un fascino unico in ogni periodo dell'anno ma, alcuni, a Natale si vestono a festa per regalare ancora più emozioni. È il caso, ad esempio, del Castello di Moncalieri, Piemonte, che in occasione delle Festività ospita "Magolandia al Castello di Babbo Natale": da Frozen al Magico Natale di Hogwarts, un evento adatto a tutti tra le suggestive stanze della residenza reale. (Nella foto, veduta del Castello di Moncalieri, Torino).