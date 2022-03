Castelli, palazzi e borghi medievali aprono al pubblico

Con l'avvicinarsi della primavera, torna il desiderio di andare alla scoperta di splendide località dove stare un po' all'aria aperta e visitare qualche bellezza architettonica. In Lombardia, l'occasione perfetta sta per arrivare: torna infatti, per la nona edizione, l'appuntamento con le Giornate dei castelli, palazzi e borghi medievali. Quest'anno sono ben 24 i monumenti storici della regione che si preparano ad aprire i battenti, nelle 11 date assolutamente da segnare sul calendario. Gli edifici (tra cui il centro storico di Crema, nella foto) saranno visitabili ogni prima domenica del mese - da marzo a giugno e da settembre a novembre -, oltre a tutte le festività. Vediamo quali sono alcune delle meraviglie da non perdere.