Blue Monday: esperienze di viaggio per affrontare il giorno più triste dell’anno (e non solo)

Gennaio è un mese complicato un po' per tutti perché ci costringe a lasciarci alle spalle il periodo più magico e incantato di sempre, quello delle feste di Natale. Ma lo è anche per quel ritorno alla routine e alle abitudini quotidiane dalle quali ci eravamo presi una meravigliosa pausa fatta di esperienze entusiasmanti. C'è un altro motivo, però, per il quale gennaio è temuto particolarmente, e, quello che secondo gli esperti è considerato il giorno più triste dell'anno. Con un viaggio , ovviamente, che ci permetta di riconnetterci con la natura o più in generale di uscire dalla nostra comfort zone. Un vero e proprio, questo, che può essere utilizzato ogni giorno dell'anno. A darci un'idea di tutte le cose da fare durante il Blue Monday, e non solo, ci ha pensato Airbnb, che ci ha fornito una lista di alloggi davvero straordinari, divertenti e originali, dove trascorrere qualche giorno all'insegna della spensieratezza e del buon umore. Scopriamoli insieme!