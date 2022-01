Per superare il Blue Monday devi prenotare un viaggio

Ci siamo, oggi è uno dei giorni più temuti dell’anno: il Blue Monday, le 24 ore più malinconiche di tutti i 365 giorni dell’anno. Ma come fare ad affrontarlo e a rendere il tutto meno spiacevole? Semplice, dovete prenotare un viaggio.

Un viaggio verso le isole Baleari per superare il Blue Monday

E a dirlo non siamo solo noi di SiViaggia, sono anche moltissimi italiani. Infatti, secondo gli ultimi dati elaborati da AETIB, l’Agenzia di Strategia Turistica delle Isole Baleari, da gennaio a novembre 2021 ben 8.490.488 turisti hanno viaggiato verso quest’arcipelago da sogno, e di questi ben 291.579 erano italiani (circa il 3,4% del totale).

Per questo motivo, in occasione del Blue Monday, AETIB, l’Agenzia di Strategia Turistica delle Isole Baleari, fa conoscere l’arcipelago come meta da visitare per combattere la tristezza di questo lunedì “blue”.

Del resto, l’arcipelago si presenta come il luogo ideale per gli amanti delle attività all’aperto anche in inverno, con i suoi paesaggi naturali mozzafiato. Senza dimenticare la cultura, di cui le quattro isole sono ricchissime, sotto forma di monumenti, cortili signorili, elementi architettonici e religiosi, di tutte le civiltà che hanno lasciato il loro segno e il loro ricco patrimonio nel corso degli anni.

Sull’isola di Maiorca, ad esempio, è possibile visitare il più antico santuario mariano delle Isole Baleari (XIII sec. d.C.): il Monastero di Lluc che appartiene alla diocesi di Maiorca e la sua fondazione risale al XIII secolo, quando, secondo la leggenda, fu trovata per caso nella zona un’immagine della Vergine tra le rocce, che sarebbe stata chiamata la Vergine di Lluc o Mare de Déu de Lluc.

Invece, per conoscere Ibiza, isola più islamica e medievale, una visita al Centro di Interpretazione Madina Yabisa è d’obbligo. Si tratta di un vero e proprio museo, progettato con tecnologia audiovisiva per raccontare l’evoluzione storica e urbana della città d’Ibiza in epoca medievale.

Anche l’isola di Formentera ha una storia antica, tanto da ospitare niente meno che una costruzione megalitica di uso funerario, Ca Na Costa: la più spettacolare delle Isole Baleari

Infine, l’isola di Minorca consente lo svolgimento di numerose attività all’aperto anche nei mesi invernali. Per esempio esempio, è possibile esplorare la ricchezza del patrimonio archeologico, così come il fascino più verde e rurale attraverso i suoi percorsi cicloturistici, molti dei quali realizzati dalle vecchie strade di campagna dell’interno, che diventano la pista perfetta per godersi la mountain bike.

Il viaggio è un toccasana per la mente e per il corpo: le offerte

È anche la scienza a dire che il viaggio è un toccasana per la mente e per il corpo. Secondo recenti studi, infatti, viaggiare aiuta ad allontanare lo stress, non solo perché si fa una pausa dal lavoro, ma anche perché esplorare posti nuovi stimola le endorfine, che a loro volta generano una sensazione di euforia, gioia e benessere prolungato.

Ciò vuol dire che viaggiare o programmare una partenza è un ottimo modo per combattere la tristezza e lo conferma anche un sondaggio di Volagratis.com, secondo il quale il 40% delle persone è felice quando viaggia in un posto in cui non è mai stata e il 18% lo è anche solo all’idea di partire.

Per questo motivo Volagratis mette a disposizione nuove offerte viaggi per l’estate 2022: occasioni e sconti da cogliere al volo per sollevare il morale e proiettare lo sguardo verso la bella stagione e le prossime partenze.

Fino al 31 gennaio 2022 saranno attive numerose offerte per decine di destinazioni e 3 codici sconto che permetteranno ai viaggiatori di risparmiare fino a 100 euro su qualsiasi vacanza, senza limiti sulle date di viaggio. Inoltre, prenotando con largo anticipo, per esempio per l’estate 2022, è possibile versare anche soltanto un anticipo del 15% per bloccare la propria offerta sulla prenotazione dell’hotel o del pacchetto volo+hotel.

Tante le proposte: dalle città come Barcellona e Dubai, ideali già per una vacanza primaverile, alle isole come la Sicilia e l’arcipelago delle Maldive, perfette per rilassarsi sotto il sole dell’estate 2022.

Nuove mete per superare il Blue Monday

E se, per essere felici, avete bisogno di nuovi stimoli, la destinazione e l’hotel in cui si soggiorna possono sicuramente fare la differenza. Vi segnaliamo alcuni luoghi dove il colore blu – quello del mare, delle infinity pool e del cielo terso – è dominante. Prendete per esempio Dubai: qui è sempre estate e il cielo è quasi sempre terso, motivo per cui è una delle mete più amate dagli italiani, dove andare anche subito. Da bordo piscina del WET Deck dell’hotel W Dubai – The Palm si gode di una splendida vista del mare e dello skyline della città. Questo resort è uno dei più colorati e divertenti dell’Emirato, che ospita anche il ristorante dello tri stellato Massimo Bottura.