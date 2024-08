Agosto al fresco: 10 luoghi d’Italia da non perdere

Le estati si fanno sempre più calde e questo agosto non sarà diverso. Quando troppo eccessivo, il caldo rischia di rendere spiacevole la vacanza sognata da mesi, trascorsa soprattutto a contatto con l’aria condizionata. Ecco perché abbiamo selezionato 10 luoghi meravigliosi in Italia dove trovare sollievo, come Castelluccio di Norcia (in foto). Famoso soprattutto per le sue fioriture, grazie alla sua altitudine (1450 metri s.l.m) e all’omonimo altopiano rappresenta una fuga ideale per trovare il fresco ad agosto.