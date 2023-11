10 mercatini di Natale da visitare in Europa quest’anno

Una delle tradizioni più suggestive e coinvolgenti del Natale, che rende questo periodo ancora più magico, sono gli immancabili mercatini, per tutti i gusti e le preferenze, in luoghi scenografici. In Europa c’è davvero l’imbarazzo della scelta e visitarli è l’occasione perfetta per un viaggio pre-natalizio. A Innsbruck, ad esempio, durano quasi due mesi e sono ben 70 le bancarelle che adornano il centro storico con artigianato, bontà tipiche e addobbi. (Nella foto Innsbruck a Natale)